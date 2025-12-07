La ragazza è stata rintracciata dai Carabinieri a Napoli e verrà riportata nella casa famiglia dove era ospitata da gennaio, dopo che alla madre le era stata sospesa la potestà genitoriale.

È stata ritrovata e sta bene la sedicenne scomparsa il 2 dicembre scorso dopo essere uscita da scuola a Portici, in provincia di Napoli. La ragazza è stata rintracciata dai Carabinieri a Napoli e verrà riportata nella casa famiglia dove era ospitata da gennaio, dopo che alla madre le era stata sospesa la potestà genitoriale. L’allarme era stato lanciato dalla madre tramite un post su Facebook, in cui esprimeva paura e disperazione per la sorte della figlia: “Mia figlia è fragile, ho paura che le sia accaduto qualcosa… Doveva essere al sicuro, protetta, ed invece non so che fine abbia fatto mia figlia. Io e il papà, dal quale sono separata, siamo disperati.”

La scomparsa aveva subito fatto scattare la denuncia della direttrice della comunità, presentata lo stesso giorno, e da quel momento il telefono della ragazza risultava irraggiungibile. Secondo quanto riportato nella denuncia, la ragazzina era andata regolarmente a scuola il 2 dicembre, ma non era più rientrata nella struttura. Il cellulare risultava spento dalle 14.30 di quel giorno.

La madre raccontava inoltre che la ragazzina avrebbe contattato un’amica il giorno successivo, dicendo di non voler essere cercata: “Non ha soldi, non ha documenti, non ha nulla. Se voleva scappare, perché è andata normalmente a scuola? Ho tante domande, ma poche risposte.” La direttrice della casa famiglia, parlando con i Carabinieri, aveva sottolineato che è la prima volta che la ragazza si comportava in questo modo e che non aveva mai dato segni di squilibrio.

“Siamo felicissimi che sia stata ritrovata, l’aspettiamo a braccia aperte” fanno sapere dalla casa famiglia di Portici. Si è trattato, confermano dalla casa famiglia, di un allontanamento volontario e la ragazzina sarebbe stata ritrovata a Miano, un quartiere di Napoli. “Le nostre energie sono da giorni rivolte alla sua ricerca – aveva scritto in una nota la cooperativa sociale ‘Un seme di pace’, da cui dipende la casa famiglia, prima che si diffondesse la notizia del ritrovamento – Speriamo di cuore che si sia allontanata volontariamente perché spinta da chissà quale idea frutto di una mente che è insieme quella fragile di una ragazza con un vissuto difficile e di un’adolescente”.

Dalla struttura fanno sapere di non aver voluto commentare la scomparsa per proteggere lei e le altre ospiti. “Ci teniamo a tenere al sicuro e protette – dicono – evitando anche per loro esposizioni mediatiche in situazioni già delicate, come interviste o dichiarazioni da parte dei responsabili della comunità e abbiamo per questo deciso di evitare”. La casa famiglia esclude però qualsiasi responsabilità nella scomparsa. La 16enne e le altre, dicono, sono ragazze “in fragili condizioni psicologiche per situazioni familiari al limite. Ma noi non siamo una casa di reclusione e non possiamo usare nessuna coercizione: le nostre armi sono l’ascolto, l’accoglienza, la possibilità di ricreare legami familiari laddove possibile, la costruzione di relazioni sane e significative con adulti di riferimento che accolgono, indirizzano ed orientano percorsi di reinserimento umano e psicologico fin dove possiamo spingerci, nell’esclusivo interesse delle nostre ospiti, che accudiamo con cura e profondo sostegno”.

