Carlo Vanzini ha un tumore: “Mia sorella è morta per la stessa malattia. Ho imparato ad ascoltarmi”. A gennaio l’operazione

In un’intervista pubblicata oggi sul Corriere, il telecronista di Formula 1 per Sky Carlo Vanzini, 54 anni, ha rivelato che lo scorso 18 giugno ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Da allora, il commentatore sportivo ha fatto dieci sedute di chemioterapia e a gennaio dovrà operarsi.

La scoperta è avvenuta grazie al collega Davide Camicioli, che aveva pubblicato un post insieme al dottor Riccardo Ceccarelli al centro medico Formula Medicine di Viareggio: il medico ha invitato Vanzini a recarsi lì per un controllo. Dopo l’ecografia addominale, viene trovata una lesione e la moglie Cristina Fantoni, giornalista di La7, prenota una tac e una visita chirurgica a Verona. “Mia sorella è morta al San Raffaele, per la stessa malattia. Psicologicamente, preferivo farmi vedere altrove”, racconta Vanzini alla giornalista Elvira Serra.

La chemio, invece, l’ha fatta a Roma, dove Carlo Vanzini e la sua famiglia vivono. La rivelazione della malattia ai figli è arrivata a luglio, dopo una vacanza. Ai genitori la notizia è stata comunicata due mesi dopo: “Mi ha addolorato vedere mia madre appassire come un fiore mentre mi ascoltava, ma si è subito ripresa e ci siamo focalizzati sull’intervento: se si può fare, il tumore

si può togliere”.

Oltre che telecronista, Carlo Vanzini è maestro e allenatore federale di sci, oltre che atleta delle Fiamme Oro per aver vinto una Coppa Italia nella disciplina dello sci alpino. “Ora ho imparato ad ascoltarmi, a sentire la stanchezza, le dita delle mani e dei piedi diverse dopo la chemio, le gambe che fanno giacomo giacomo”.

La rivelazione è arrivata perché sui social stava cominciando a far discutere il suo cambiamento fisico dovuto alla chemio, e anche per i messaggi che molte persone hanno scritto ai figli di Vanzini. “Alcuni conoscenti hanno creduto senza battere ciglio alla mia storia di un cambio di look”.

Durante tutta l’intervista, il pensiero di Vanzini va alla sua famiglia: il sostegno da parte della moglie, il concerto di Alfa visto insieme a sua figlia, l’albero di Natale che quest’anno ha un peso diverso. “È come se ora il mio tempo fosse più intenso, non mi va di farlo scivolare via”. L’intervista completa sul Corriere di oggi.