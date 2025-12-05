Il mondo FQ

Scomparsa Tatiana Tramacere, folla inferocita sotto casa di Dragos-Ioan Ghermescu prima del ritrovamento della 27enne – Video

La 27enne ritrovata in uno stanzino nella mansarda del 30enne: ancora in corso accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto
Una grande folla si è radunata nella serata di giovedì 4 dicembre davanti all’abitazione a Nardò del 30enne rumeno Dragos-Ioan Ghermescu, ultimo a vedere Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre scorso e ritrovata viva ieri sera. I cittadini, inferociti, alla notizia del ritrovamento della ragazza hanno fatto scattare l’applauso. Con ogni probabilità si trovavano lì dopo che su alcuni media era uscita la notizia, poi smentita, della morte della 27enne.

Le forze dell’ordine, a casa di Ghermescu per accertamenti, hanno ritrovato la ragazza in uno stanzino della mansarda nelle disponibilità del 30enne. L’uomo è stato interrogato per ore in caserma a Lecce, e risulta attualmente indagato. Germescu ha scaricato le responsabilità su Tramacere, dicendo che “è stata lei a organizzare tutto”, ma sono ancora in corso accertamenti.

