F1, il weekend decisivo è già infuocato. Lite tra Norris e Verstappen nelle seconde libere: “Rischiamo l’incidente”
È ancora venerdì, ma il weekend (l’ultimo) di Formula 1 ad Abu Dhabi decisivo per il titolo di campione è già infuocato. Perché a giocarselo saranno in tre: Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. E tra i primi due c’è già stato qualche screzio durante le seconde prove libere del venerdì. In entrambe le sessioni – sia quella mattutina che la seconda pomeridiana – il più veloce è stato il pilota britannico della McLaren, seguito dall’olandese su Red Bull.
Ma i due hanno avuto una breve lite via radio all’inizio delle seconde prove libere a Marina Bay. La polemica è nata dopo che mentre Norris e Verstappen giravano in pista, sono arrivati quasi a contatto. A quel punto il britannico – via radio – ha urlato: “Rischiamo l’incidente” proprio al rivale olandese. Non è però stata aperta nessuna investigazione nei confronti di Max Verstappen. Dinamiche normali di pista, ma che testimoniano quanto il clima sia teso in quella che è la gara decisiva per il titolo.
Il favorito è Lando Norris. Il pilota della McLaren ha 408 punti in classifica, inseguono Max Verstappen su Red Bull a 396 (12 in meno) e Oscar Piastri a 392 punti (16 in meno). Sarà decisiva quindi l’ultima gara a Marina Bay. Al momento sembra più veloce la McLaren di Norris, che ha chiuso al primo posto entrambe le sessioni di prove libere, mentre Piastri (undicesimo) è più in difficoltà. Ma Verstappen è dietro, a pochi decimi e tra sabato e domenica ha dimostrato di saper e poter fare miracoli. È ciò che temono in casa McLaren. Ancora male la Ferrari: ottavo Leclerc, quattordicesimo Hamilton.
Formula 1, i tempi delle prove libere 2
- Lando Norris McLaren 1:23.083
- Max Verstappen Red Bull Racing +0.363
- George Russell Mercedes +0.379
- Oliver Bearman Haas F1 Team +0.418
- Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.467
- Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.487
- Isack Hadjar Racing Bulls +0.574
- Charles Leclerc Ferrari +0.575
- Fernando Alonso Aston Martin +0.625
- Kimi Antonelli Mercedes +0.667
- Oscar Piastri McLaren +0.680
- Lance Stroll Aston Martin +0.749
- Carlos Sainz Williams +0.789
- Lewis Hamilton Ferrari +0.856
- Alexander Albon Williams +0.867
- Esteban Ocon Haas F1 Team +0.875
- Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.220
- Liam Lawson Racing Bulls +1.391
- Franco Colapinto Alpine +1.688
- Pierre Gasly Alpine +1.880