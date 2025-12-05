Il mondo FQ

F1, il weekend decisivo è già infuocato. Lite tra Norris e Verstappen nelle seconde libere: “Rischiamo l’incidente”

di Redazione Sport
Il britannico su McLaren è stato il più veloce sia in mattinata che nel pomeriggio, ma l'olandese è subito dietro. I due hanno rischiato il contatto a inizio della sessione pomeridiana
È ancora venerdì, ma il weekend (l’ultimo) di Formula 1 ad Abu Dhabi decisivo per il titolo di campione è già infuocato. Perché a giocarselo saranno in tre: Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. E tra i primi due c’è già stato qualche screzio durante le seconde prove libere del venerdì. In entrambe le sessioni – sia quella mattutina che la seconda pomeridiana – il più veloce è stato il pilota britannico della McLaren, seguito dall’olandese su Red Bull.

Ma i due hanno avuto una breve lite via radio all’inizio delle seconde prove libere a Marina Bay. La polemica è nata dopo che mentre Norris e Verstappen giravano in pista, sono arrivati quasi a contatto. A quel punto il britannico – via radio – ha urlato: “Rischiamo l’incidente” proprio al rivale olandese. Non è però stata aperta nessuna investigazione nei confronti di Max Verstappen. Dinamiche normali di pista, ma che testimoniano quanto il clima sia teso in quella che è la gara decisiva per il titolo.

Il favorito è Lando Norris. Il pilota della McLaren ha 408 punti in classifica, inseguono Max Verstappen su Red Bull a 396 (12 in meno) e Oscar Piastri a 392 punti (16 in meno). Sarà decisiva quindi l’ultima gara a Marina Bay. Al momento sembra più veloce la McLaren di Norris, che ha chiuso al primo posto entrambe le sessioni di prove libere, mentre Piastri (undicesimo) è più in difficoltà. Ma Verstappen è dietro, a pochi decimi e tra sabato e domenica ha dimostrato di saper e poter fare miracoli. È ciò che temono in casa McLaren. Ancora male la Ferrari: ottavo Leclerc, quattordicesimo Hamilton.

Formula 1, i tempi delle prove libere 2

  1. Lando Norris McLaren 1:23.083
  2. Max Verstappen Red Bull Racing +0.363
  3. George Russell Mercedes +0.379
  4. Oliver Bearman Haas F1 Team +0.418
  5. Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.467
  6. Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.487
  7. Isack Hadjar Racing Bulls +0.574
  8. Charles Leclerc Ferrari +0.575
  9. Fernando Alonso Aston Martin +0.625
  10. Kimi Antonelli Mercedes +0.667
  11. Oscar Piastri McLaren +0.680
  12. Lance Stroll Aston Martin +0.749
  13. Carlos Sainz Williams +0.789
  14. Lewis Hamilton Ferrari +0.856
  15. Alexander Albon Williams +0.867
  16. Esteban Ocon Haas F1 Team +0.875
  17. Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.220
  18. Liam Lawson Racing Bulls +1.391
  19. Franco Colapinto Alpine +1.688
  20. Pierre Gasly Alpine +1.880

