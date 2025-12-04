Il britannico della McLaren ha il secondo match point a disposizione, ma l'olandese su Red Bull è quello con il morale più alto: sullo sfondo anche l'australiano che però è in fase calante

Prima il disastro a Las Vegas, poi il match point sciupato in Qatar: Lando Norris è ancora il favorito e ha il destino nelle proprie mani, ma la classifica piloti di Formula 1 è più incerta che mai e manca soltanto una gara. Quella di Marina Bay ad Abu Dhabi, dove sarà presente anche Jannik Sinner. Il pilota della McLaren ha 408 punti in classifica, inseguono Max Verstappen su Red Bull a 396 (dodici in meno) e Oscar Piastri a 392 punti (16 in meno). Sarà decisiva quindi l’ultima gara in un mondiale che può ancora essere vinto da tre piloti.

Il sistema di punteggio dei Gran Premi è sempre lo stesso: 25 punti per il vincitore, 18 per il secondo, 15 per il terzo, 12 per il quarto, 10 per il quinto, 8 per il sesto, 6 per il settimo, 4 per l’ottavo, 2 per il nono e 1 per il decimo. Verstappen sogna di completare una rimonta clamorosa, Norris non vuole sciupare anche il secondo e decisivo match point, mentre Piastri tenterà il tutto per tutto in un Mondiale condotto fino a oltre metà stagione, salvo poi calare notevolmente di rendimento. Di seguito ecco tutte le combinazioni possibili.

Norris campione del mondo se: tutte le combinazioni

Lando Norris con i suoi 408 punti è sicuramente il favorito per la vittoria finale ed è l’unico che non deve guardare ai risultati degli altri. Queste le combinazioni per laurearsi campione del mondo:

Arriva almeno al 3° posto (indipendentemente dai risultati degli altri);

Arriva 4° o 5° e Verstappen non vince;

Arriva 6° e né Verstappen né Piastri vincono;

Arriva 7° o 8°, con Verstappen non meglio di terzo e Piastri non vince;

Arriva 9° o 10°, con Verstappen non meglio di quarto e Piastri non meglio di terzo;

Finire fuori dai punti, a patto che Verstappen non faccia meglio di quinto e Piastri non faccia meglio di terzo.

Verstappen campione del mondo se: le combinazioni

Verstappen insegue a quota 396 punti e sogna una rimonta clamorosa, visto che fino a qualche mese fa il mondiale sembrava una roba a due tra Piastri e Norris. È sicuramente quello che arriva con il morale più alto. Queste le combinazioni:

Vince la gara e Norris non fa meglio del quarto posto;

Arriva 2°, Piastri non vince e Norris non fa meglio del settimo posto;

Arriva 3°, Piastri non vince e Norris non fa meglio del nono posto;

Arriva 4°, Norris non conquista punti e Piastri non fa meglio di terzo.

Piastri campione del mondo se: le combinazioni

Infine c’è Piastri, che dopo una partenza incredibile, ha decisamente rallentato e adesso cerca un miracolo per vincere il mondiale di Formula 1. L’australiano è campione se: