Mondiali 2026, la semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord si gioca a Bergamo

Almeno i precedenti allo stadio "New Balance Arena" fanno ben sperare. Nelle quattro sfide giocate gli azzurri non hanno mai perso: a settembre Gattuso esordì lì contro l'Estonia con una vittoria per 5-0

La semifinale dei playoff mondiali dell’Italia contro l’Irlanda del Nord si gioca a Bergamo, il 26 marzo alle ore 20:45. A comunicarlo con una nota ufficiale è stata la Figc sul proprio sito: la meta scelta era già nell’aria, ma adesso è arrivata l’ufficialità. L’eventuale finale, invece, si giocherà in trasferta contro Galles o Bosnia-Erzegovina dopo il sorteggio delle scorse settimane.

Lo stadio di Bergamo tornerà così a ospitare la nazionale in occasione della semifinale dei play-off mondiali a distanza di mesi dal 5-0 degli azzurri con l’Estonia dello scorso settembre, nel giorno del debutto da commissario tecnico di Gennaro Gattuso. A Bergamo l’Italia è imbattuta: quattro i precedenti, con due vittorie per 5-0 (l’altra nel primo incontro con Malta disputato nel gennaio del 1987) e due pareggi per 1-1 (nell’amichevole con la Turchia del novembre 2006 e nel match di Nations League con l’Olanda dell’ottobre 2020).

Sono undici invece i precedenti con l’Irlanda del Nord, con un bilancio di 7 vittorie per gli azzurri, 3 pareggi e una sola sconfitta, il 2-1 che il 15 gennaio 1958 a Belfast costò alla nazionale la mancata partecipazione al Mondiale svedese. Si è giocato a Belfast anche il più recente confronto tra le due nazionali, lo 0-0 nell’ultimo incontro di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 che costrinse gli azzurri ai play-off.

Intanto nella giornata di venerdì 5 dicembre l’Italia conoscerà anche le eventuali avversarie da affrontare in estate 2026 in caso di qualificazione alla fase finale dei Mondiali che si disputeranno tra Usa, Canada e Messico. Gli azzurri – come tutte le altre nazionali che disputeranno i playoff – saranno in quarta fascia in compagnia di Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, più le altre qualificate tramite i playoff, sia europee che mondiali.