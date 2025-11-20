Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 14:57

Playoff, 11 precedenti tra Italia e Irlanda del Nord. Già per due volte ci è costata l’addio ai Mondiali

di F. Q.
La Nazionale di Gennaro Gattuso parte favorita in semifinale, ma nonostante ci abbiano battuto una sola volta i nordirlandesi ci hanno già punito in passato: l'ultima volta nel 2021
Playoff, 11 precedenti tra Italia e Irlanda del Nord. Già per due volte ci è costata l’addio ai Mondiali
Icona dei commenti Commenti

L’Italia di Gennaro Gattuso affronterà l‘Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per il Mondiale 2026: si giocherà il 26 marzo, probabilmente a Bergamo. Gli avversari, assenti dalla Coppa del Mondo dal 1986, hanno chiuso terzi nel loro girone di qualificazione dietro Germania e Slovacchia, conquistando 3 vittorie (due contro il Lussemburgo) e subendo 3 sconfitte, seppur di misura contro le prime due del girone. L’accesso ai playoff è arrivato grazie al primo posto nel gruppo della Lega C di Nations League, dove hanno prevalso su Bulgaria, Bielorussia e Lussemburgo. Nel ranking FIFA, l’Irlanda del Nord occupa attualmente il 69esimo posto, mentre l’Italia è 12esima.

I precedenti tra le due nazionali sono undici: sono sette le vittorie azzurre, l’ultima nel girone C valevole per le qualificazioni ai mondiali 2022. Ma per ben due volte di fatto l’Irlanda del Nord è costata all’Italia la mancata qualificazione ai Mondiali. Risale al gennaio 1958 l’unica vittoria nordirlandese, quando la Nazionale non si qualificò alla Coppa del Mondo di quell’anno in Svezia. Invece l’ultimo scontro è del 15 novembre 2021: terminò 0 a 0, costringendo la nazionale di Roberto Mancini a passare dai playoff, con la semifinale poi persa con la Macedonia del Nord.

L’Irlanda del Nord è una squadra molto fisica e organizzata, che difende bene anche se non ha un grande attacco. I giocatori militano quasi tutti in Inghilterra, ma solo in 5 in Premier League e tutti gli altri in Championship. L’unico nordirlandese che gioca a grande livello è Conor Bradley, esterno del Liverpool.

Questo il quadro completo dei playoff mondiali per quanto riguarda l’Europa

  • Italia-Irlanda del Nord, la vincente sfiderà la vincente di Galles-Bosnia
  • Ucraina-Svezia, la vincente giocherà contro la vincente di Polonia-Albania
  • Turchia-Romania, la vincente affronterà la vincente di Slovacchia-Kosovo
  • Danimarca-Macedonia del Nord, la vincente sfiderà la vincente di Repubblica Ceca-Irlanda

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione