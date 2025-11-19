Delirio a Curacao, un’intera isola in festa: è lo Stato più piccolo della storia a qualificarsi ai Mondiali | Video

Ravenna, Livorno, Rimini, Cagliari. Non sono le tappe di un tour estivo ma le città italiane con una popolazione simile pari (o quasi pari) a quella di Curacao. Che incredibilmente andrà ai mondiali, da paese più piccolo ad essersi mai qualificato. Decisivo il pareggio a Kingston contro la Giamaica, uno 0 a 0 difeso stoicamente (soprattutto nel secondo tempo) contro la seconda classificata del gruppo B della CONCAF. La piccola isola era prima alla vigilia, ma con un solo punto di vantaggio.

La selezione caraibica è allenata dall’olandese Dick Advocaat, che ora farà incetta di record e statistiche. A 78 anni diventerà l’allenatore più vecchio di sempre su una panchina mondiale, l’unico a presentarsi a due mondiali a 34 anni e distanza e sicuramente l’unico ad aver allenato in entrambi i mondiali Usa. Nel lontano 94 era infatti c.t. dell’Olanda. Sembrano solo curiosità casuali ma Curacao è una nazionale in crescita: è 88esima nel ranking Fifa, nel 2017 ha vinto la coppa dei Caraibi ed ha ottenuto un ottimo quarto di finale nella Gold Cup del 2019. La storica prima volta ai Mondiali è stata festeggiata da tutta l’isola, tra balli in piazza e fuochi d’artificio.