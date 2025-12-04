Il mondo FQ

Morta Mabel Bocchi, la più grande cestista italiana di sempre: aveva 72 anni

di Redazione Sport
Nel 1977/78 fece la storia laureandosi campione d’Europa di club con la Geas di Sesto San Giovanni
È morta all’età di 72 anni Mabel Bocchi, icona del basket femminile italiano, considerata la più grande cestista azzurra di tutti i tempi. Negli ultimi mesi era stata colpita da una malattia, che nel giro di pochissimo tempo ha notevolmente peggiorato il suo stato di salute fino alla morte.

Nel 1977/78 si laureò campione d’Europa di club con la Geas di Sesto San Giovanni, contribuendo alla conquista del primo titolo continentale femminile da parte di una squadra italiana di qualsiasi disciplina sportiva. È stata infatti la protagonista di uno dei cicli più vincenti del basket: dal 1970 al 1978 le rossonere vinsero otto scudetti e la prima storica Coppa dei Campioni dell’intero sport femminile italiano.

Con la nazionale italiana disputò tre edizioni del campionato europeo, conquistando il terzo posto nell’edizione italiana del 1974, e una del campionato mondiale, nel 1975 in Colombia, concluso al quarto posto assoluto e con il personale di miglior realizzatrice. “Ciao Divina Mabel, sarai sempre la stella più splendente nell’universo Geas”, è il post pubblicato dal suo ex club sui propri canali social dopo la morte.

“Mabel Bocchi è stata la più grande della sua epoca, leader dentro e fuori dal campo, una grande personalità dal carattere molto vivace. Era la leader delle giocatrici, la capitana e anche la sindacalista. E le persone che si impegnano anche per gli altri le ho sempre amate”. Così Gianni Petrucci, presidente della Fitp, ha descritto e ricordato l’ex cestista a Sky Sport.

Dopo il ritiro dalla pallacanestro, la nuova vita di Mabel Bocchi è stata ancora da protagonista, anche in ambito giornalistico: presentò la Domenica Sportiva, divenne un volto molto noto in tv. Per tanti anni è stata anche una collaboratrice della Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera. Ma non solo. Si è impegnata anche in campo politico: Bocchi è stata consigliera comunale e membro della Giunta di Sesto San Giovanni, pittrice, amante degli animali. Una personalità eclettica, che ha lasciato il segno nello sport italiano.

