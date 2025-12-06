F1, Gp Abu Dhabi: Verstappen si prende l’ultima pole e sogna ancora il Mondiale | La griglia di partenza

L’ultima pole position della stagione se la prende Max Verstappen. Il campione olandese vuole ancora provare l’impresa e farà di tutto per completare una storica rimonta nel Gp di Abu Dhabi, atto finale del campionato di Formula 1. Il Mondiale però è nelle mani di Lando Norris, secondo nelle qualifiche con la sua McLaren davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Al britannico basta non rischiare al via e chiudere sul podio per vincere il titolo. Verstappen scatta dalla pole e deve solo pensare a vincere. Teoricamente in lotta c’è anche Piastri, che a questo punto però deve sperare in una rocambolesca vittoria che metta fuori gioco gli altri due rivali (qui tutte le combinazioni).

Verstappen si è preso la pole grazie a un grande giro e a un ottimo lavoro di squadra in casa Red Bull, con il compagno Yuki Tsunoda che gli ha concesso la scia con un tempismo perfetto. Le due McLaren però non hanno sbagliato e sono lì alle spalle. Dietro di loro l’unica insidia potrebbe essere George Russell, che ha messo la sua Mercedes in quarta posizione. Charles Leclerc è quinto e salva una Ferrari che però anche sul circuito di Yas Marina non pare all’altezza nemmeno del podio. Lo dimostra la prestazione di Lewis Hamilton, eliminato già in Q1: prestazione simbolo di un’annata da dimenticare in fretta. Esce deluso dalle qualifiche anche Kimi Antonelli, solo 14esimo. Meritano una menzione invece il veterano Alonso e il giovane Bortoleto, rispettivamente sesto e settimo con l’Aston Martin e la Sauber.

La griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi 2025