F1, Gp Abu Dhabi: Verstappen si prende l’ultima pole e sogna ancora il Mondiale | La griglia di partenza

di Daniele Fiori
L'olandese firma il giro più veloce grazie a un ottimo lavoro di squadra con Tsunoda, ma le due McLaren non sbagliano. Leclerc salva la Ferrari, malissimo Hamilton
L’ultima pole position della stagione se la prende Max Verstappen. Il campione olandese vuole ancora provare l’impresa e farà di tutto per completare una storica rimonta nel Gp di Abu Dhabi, atto finale del campionato di Formula 1. Il Mondiale però è nelle mani di Lando Norris, secondo nelle qualifiche con la sua McLaren davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Al britannico basta non rischiare al via e chiudere sul podio per vincere il titolo. Verstappen scatta dalla pole e deve solo pensare a vincere. Teoricamente in lotta c’è anche Piastri, che a questo punto però deve sperare in una rocambolesca vittoria che metta fuori gioco gli altri due rivali (qui tutte le combinazioni).

Verstappen si è preso la pole grazie a un grande giro e a un ottimo lavoro di squadra in casa Red Bull, con il compagno Yuki Tsunoda che gli ha concesso la scia con un tempismo perfetto. Le due McLaren però non hanno sbagliato e sono lì alle spalle. Dietro di loro l’unica insidia potrebbe essere George Russell, che ha messo la sua Mercedes in quarta posizione. Charles Leclerc è quinto e salva una Ferrari che però anche sul circuito di Yas Marina non pare all’altezza nemmeno del podio. Lo dimostra la prestazione di Lewis Hamilton, eliminato già in Q1: prestazione simbolo di un’annata da dimenticare in fretta. Esce deluso dalle qualifiche anche Kimi Antonelli, solo 14esimo. Meritano una menzione invece il veterano Alonso e il giovane Bortoleto, rispettivamente sesto e settimo con l’Aston Martin e la Sauber.

La griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi 2025

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Charles Leclerc (Ferrari)
  6. Fernando Alonso (Aston Martin)
  7. Gabriel Bortoleto (Suaber)
  8. Esteban Ocon (Haas)
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  10. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  11. Oliver Bearman (Haas)
  12. Carlos Sainz (Williams)
  13. Liam Lawson (Racing Bulls)
  14. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  15. Lance Stroll (Aston Martin)
  16. Lewis Hamilton (Ferrari)
  17. Alexander Albon (Williams)
  18. Nico Hülkenberg (Sauber)
  19. Pierre Gasly (Alpine)
  20. Franco Colapinto (Alpine)

