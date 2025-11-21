Italbasket, tra i primi convocati di Banchi c’è anche Polonara, in cura per la leucemia: “È il nostro capitano”

I primi di novembre ha raccontato tutte le difficoltà post trapianto di midollo: "Avevano detto che al 90% sarei morto”

Anche Achille Polonara fa parte dei diciassette convocati di Luca Banchi, nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di basket, per la sfida di qualificazione ai prossimi mondiali contro l’Islanda in programma a Tortona giovedì 27 novembre. “Spicca il nome di Achille Polonara che, pur non potendo aggregarsi alla squadra ne sarà il Capitano rimanendo parte integrante del gruppo”, si legge nel post social dell’Italbasket con la grafica dei convocati. 94 presenze con la maglia della Nazionale, Polonara – che da giugno è alle prese con la leucemia mieloide – aveva già ricoperto questo ruolo nella partita contro l’Ungheria disputata a febbraio 2024, valida per le qualificazioni a EuroBasket 2025.

Nei primi giorni di novembre infatti il cestista aveva raccontato a “Le Iene” che cosa è successo dopo il trapianto di midollo a cui si è sottoposto lo scorso 25 settembre, con Polonara rimasto in coma per diversi giorni. A metà giugno aveva svelato di essere affetto da leucemia mieloide, dopo che già nell’ottobre 2023 era stato costretto a fermarsi per affrontare una neoplasia testicolare. A metà settembre invece Polonara aveva annunciato che era stata trovata una ragazza compatibile e che si sarebbe sottoposto al trapianto.

Dopo l’operazione, però, la situazione è peggiorata giorno dopo giorno, come ricostruito in tv. Polonara ha accusato dolori sempre più forti, fino al coma. “Avevano detto che al 90% sarei morto”, ha ricordato Polonara in tv. “Io non ricordo quasi nulla di quello che è successo, è come se avessi dormito”. Oggi Polonara ha ripreso il percorso di riabilitazione e – dopo la scelta della Dinamo Sassari di metterlo sotto contratto – con la convocazione di Luca Banchi è arrivato un altro bel gesto di vicinanza dal mondo basket.

I convocati dell’Italia