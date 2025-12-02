Roland Araujo si è dovuto fermare: il rosso contro il Chelsea è solo la punta dell’iceberg. Il tecnico Flick: “Chiedo rispetto”

Il difensore del Barcellona non è stato più convocato e non si sta allenando con i compagni: al centro sportivo blaugrana sono arrivati anche i suoi agenti per provare ad affrontare le difficoltà emerse

Espulso contro il Chelsea nel primo tempo, assente contro l’Alaves ufficialmente per un “virus intestinale” e non convocato nel big match contro l’Atletico Madrid in programma oggi, 2 dicembre. In casa Barcellona monta sempre di più il mistero di Ronald Araujo, difensore centrale blaugrana che si è fermato a tempo indeterminato per problemi personali.

“Ronald non è pronto, è una situazione privata e non voglio dire di più. Vi chiedo rispetto“, ha dichiarato l’allenatore Hans Flick nel corso della conferenza stampa pre partita contro l’Atletico Madrid. Non si sanno con certezza i motivi, ma pare che il difensore voglia “recuperare serenità“, a maggior ragione dopo le critiche e gli insulti spietati ricevuti in seguito all’espulsione contro il Chelsea in Champions League.

Araujo è stato spesso criticato nel corso di questi mesi (lo fu anche dopo l’ultima semifinale di Champions League contro l’Inter) e adesso non sta bene, già da qualche giorno. Non è però dato sapere cosa gli sia accaduto nello specifico: secondo quanto riportato in Spagna – soprattutto da Marca – l’espulsione contro il Chelsea sarebbe stata soltanto la punta dell’iceberg di un periodo complicato da un punto di vista mentale per il calciatore.

Questi ultimi sette giorni sono stati molto complessi per il difensore, rimasto particolarmente colpito da un punto di vista emotivo dal post espulsione. I suoi agenti si sono recati lunedì alla Ciudad Deportiva del club per parlare con i dirigenti e affrontare tutti insieme il problema. Anche lo spogliatoio stesso ha mostrato il suo pieno sostegno a uno dei giocatori più rappresentativi negli ultimi anni. Sulla questione – dall’interno – continua a esserci massimo silenzio, in attesa poi di capire se sarà lo stesso calciatore – che non si sta ancora allenando con la squadra, nonostante sia presente al centro sportivo – a spiegare l’accaduto.