Il video mostra il corteo dei lavoratori dell’ex Ilva nel momento in cui entra in autostrada e occupa le corsie, a Genova. Gli operai si sono diretti verso Ponte San Giorgio e la manifestazione, naturalmente, ha provocato conseguenze sulla A10. Come si vede nel filmato, c’è anche una pala meccanica. Poco prima era stato bloccato l’aeroporto.