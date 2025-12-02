A lezione da Doro. La campionessa Dorothea Wierer si mette alle spalle tutte le avversarie: giovani e arrembanti, veterane affermate e pretendenti alla Coppa del Mondo. Tutte. Lo fa nella prima gara individuale della stagione, la 15 chilometri, a Östersund, località svedese che le ha regalato già sei vittorie negli anni passati. Lei, la fuoriclasse altoatesina all’ultimo anno da agonista – ha tenuto duro per correre le Olimpiadi di casa, nella “sua” Anterselva – a 35 anni suonati.

E dunque Wierer vince il format Individuale in una gara al cardiopalma, con la rincorsa all’uscita dall’ultimo poligono di quattro (con due errori totali) sulla giovanissima finlandese Sonja Leinamo (con un errore complessivo). Il recupero è stato progressivo e inesorabile: 9 secondi e mezzo a 13,5 chilometri, 2 secondi e un decimo a 14,5 chilometri. E poi l’incollatura al traguardo: tre decimi di secondo sulla povera Leinamo (al primo podio della carriera, lei che è classe 2002). Prima volta sul podio anche per la giovane francese Camille Bened, classe 2000.

Un avvio di stagione così non si vedeva da tempo. Per il biathlon italiano è una grande notizia, e lo è a maggior ragione nell’anno delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La scorsa settimana, dedicata alle staffette, due preziosi secondi posti nella staffetta femminile (con Lisa Vittozzi, al rientro dopo un anno e mezzo di stop, Michela Carrara, Hannah Auchentaller e la stessa Wierer) e nella staffetta mista (con Lukas Hofer, Tommaso Giacomel e, di nuovo, la coppia dei sogni Vittozzi-Wierer). Doro non vinceva dalla Mass Start disputata nel 12 marzo del 2023, sempre a Östersund. Ottima Vittozzi decima, con tre errori al poligono, 22esima Carrara (velocissima sugli sci, secondo tempo totale, ma con cinque bersagli mancati). Wierer – va ricordato – ha vinto due Coppe del Mondo generali (2019-2020); e tra gare individuali e staffette: tre bronzi alle Olimpiadi, quattro ori, cinque argenti e tre bronzi ai Mondiali.