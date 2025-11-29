Corteo no Ponte a Messina, gli organizzatori: “Siamo 15mila”. Anche Schlein in piazza: “Progetto sbagliato e dannoso”

Nonostante la pioggia battente la manifestazione contro il ponte sullo Stretto, a Messina, ha avuto una grande partecipazione. “Siamo in 15.000, un record” dicono gli organizzatori del corteo. Presente anche Elly Schlein insieme a Angelo Bonelli. “Da Messina al corteo contro il Ponte diciamo al governo di fermarsi su un progetto che il Pd ritiene sbagliato e dannoso sia dal punto di vista economico, che ambientale che sociale”, ha detto Schlein spiegando anche il parere della Corte dei Conti che ha parlato di “violazione” delle direttive europee. “Tutte cose che devono portare il governo Meloni a fermarsi”, ha rimarcato la segretaria dem.