Lo strano saluto dell’Under 17 della Corea del Nord: prendono a pugni i rivali giapponesi | Domeniche Bestiali

Tra meno di un mese è Natale. Tra poco più di un mese è Capodanno. Al netto delle notizie sensazionali che Domeniche Bestiali è stata in grado di fornirvi in questo centinaio di battute la riflessione che ne deriva è che è quasi tempo di festeggiare. Ma Domeniche Bestiali è una rubrica che gioca d’anticipo, con tutti i rischi che ne derivano. E infatti la voglia di festeggiare sui campetti di provincia e fuori genera i soliti mostri e mostriciattoli: dai fuochi d’artificio allo spumante, dal festeggiare in solitudine ai saluti ai cugini.

PARENTI SERPENTI

Eh sì, le feste natalizie sono il tripudio del calore familiare: si sta con i nonni, si ritrovano gli zii, i cugini che tanto ci stanno simpatici e a volte pure qualcosa in meno. In tal caso, si sa, armarsi di sorriso a 32 denti e voce finto calorosa per l’accoglienza sperando di ignorarsi per la restante parte della giornata. Ma a volte proprio non si riesce a nascondere l’ostilità, come i ragazzi della Corea del Nord Under 17, che nei mondiali di categoria hanno salutato i loro rivali pari età giapponesi prendendoli a pugni. Sì, con pugni anche piuttosto vigorosi sulle spalle, che hanno lasciato di stucco i nipponici. Il motivo? Forse per mostrare vigoria fisica e intimidirli. La gara è finita 1 a 1 e il Giappone è passato ai rigori.

SI SBOCCIA

Che Natale è senza brindare? Anche sugli spalti è bello condividere il clima di festa, anche se può costare caro come nel caso della Folgore Cappella, società di Prima Categoria Campania multata di 60 euro perché: “propri sostenitori prima dell’inizio della gara accendevano alcuni fumogeni ritardando l’inizio della stessa. Tale condotta si ripeteva al minuto ’35 del secondo tempo, provocando la sospensione della gara per circa ‘5 minuti. infine, veniva lanciato un tappo di sughero che colpiva il ddg al polpaccio”. Dicono porti fortuna però.

FUOCO ALLE POLVERI

E poi si sa, ci sono i fuochi d’artificio. Quante volte lo zio Ciccio di turno ha quasi incendiato casa o fatto esplodere una finestra ai vicini? Meglio avere a portata un estintore. E se non c’è nulla da far scoppiare o brillare? Si festeggia con l’estintore stesso, che domande! È quel che hanno fatto i calciatori del San Valentino 1975, ancora Prima Categoria Campania, multati di 150 euro perché “a fine gara, i componenti della squadra San Valentino 1975 facevano uso improprio delle dotazioni di sicurezza presenti nello spogliatoio, scaricando un estintore durante i festeggiamenti”.

LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI

Eh sì, c’è chi per le feste resta solo. E noi di certo non giudichiamo chi, in tal caso, cerca compagnia, anche pagando. Che poi l’obiettivo può essere quello di migliorare se stessi, come l’uomo che in Giappone ha pagato una escort per accompagnarlo in albergo e… allenarsi come portiere. Già, c’è perfino un video che testimonia le imprese della coppia nel motel, con tanto di pallone e divisa da portiere. Ad occhio comunque il protagonista non vale neppure la terza categoria.