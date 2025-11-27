L'aggressione era avvenuta nel mese di febbraio scorso. La procura minorile aveva chiesto 3 anni e 2 mesi

Prima gli insulti fuori dalla scuola, poi l’aggressione. Una 14enne, nel mese di febbraio scorso a Torino, ha inciso con un accendino una “V” di vendetta sul viso di una coetanea dopo averla bloccata per terra. Adesso la ragazzina è stata condannata dal Tribunale per i minorenni a 3 anni, 7 mesi e 20 giorni di reclusione. La procura minorile, come riporta Corriere Torino, aveva chiesto 3 anni e 2 mesi.

Pochi giorni dopo l’aggressione la 14enne era stata arrestata e portata in una comunità. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la ragazzina avrebbe aggredito la coetanea – che conosceva solo di vista – perché aveva mostrato interesse verso un ragazzo della sua cerchia di amici.

Entrambe frequentano lo stesso comprensorio scolastico e già in passato ci sarebbero stati momenti di tensione. La ragazza ferita era stata soccorsa da una donna e accompagnata in ospedale, l’altra era stata scortata a casa e denunciata. Una settimana più tardi, la Procura dei minori ha chiesto l’arresto della quattordicenne e il suo trasferimento in una comunità. Il legale della 14enne condannata aveva descritto la sua assistita come “una ragazza fragile, che ora sta facendo i conti con le conseguenze delle proprie azioni”.