Federica Brignone è tornata sugli sci dopo 237 giorni dal gravissimo infortunio patito ai Campionati italiani assoluti. La Tigre di La Salle ha saggiato la neve e le prime curve “a casa”, a Cervinia, seguita dal fratello Davide, suo allenatore, e dallo staff della Fisi (Federazione italiana sport invernali), che sui propri canali ha pubblicato il video con alcuni spezzoni della campionessa italiana con gli sci ai piedi.

Video Fisi