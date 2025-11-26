Il mondo FQ

Il video del ritorno di Federica Brignone sugli sci: ecco la Tigre di La Salle in azione a Cervinia

Dopo 237 giorni dal grave infortunio, la campionessa azzurra è tornata in pista seguita dal fratello Davide
Federica Brignone è tornata sugli sci dopo 237 giorni dal gravissimo infortunio patito ai Campionati italiani assoluti. La Tigre di La Salle ha saggiato la neve e le prime curve “a casa”, a Cervinia, seguita dal fratello Davide, suo allenatore, e dallo staff della Fisi (Federazione italiana sport invernali), che sui propri canali ha pubblicato il video con alcuni spezzoni della campionessa italiana con gli sci ai piedi.

