Federica Brignone torna in pista dopo più di 200 giorni dall’infortunio: solo qualche discesa di prova

Federica Brignone è tornata sugli sci. Questa volta sì, è arrivato l’ok dai medici per tornare ad “assaggiare” la pista nel suo lungo percorso di riabilitazione, a distanza di 237 giorni dalla caduta rimediata ai Campionati Italiani Assoluti dello scorso 3 aprile, che le provocò la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra.

La detentrice della Coppa del mondo femminile ha completato la prima parte della rieducazione fisica al JMedical di Torino, ottenendo in questi giorni il via libera da parte della Commissione Medica Fisi per progredire ulteriormente nel suo piano di recupero, che prevede l’aggiunta di un lavoro in pista. E così Federica Brignone si è presentata sulla neve di Cervinia, dove ha compiuto qualche giro con sci non da gara, accompagnata dai tecnici federali.

Lo scopo in questa fase è quello di aggiungere stabilità e fiducia al suo percorso, obiettivi che la campionessa valdostana perseguirà anche nelle prossime settimane, dove alternerà fasi di carico in palestra ad ulteriori giornate in pista.

Certo, il ritorno in pista non vuol dire il ritorno immediato alla competizione: servirà tempo prima di aggiungere velocità, ritmi più alti e adrenalina da gara. Qualche giorno fa la madre aveva dichiarato: “Ha di nuovo la gamba, con i suoi muscoli, il ginocchio. Cammina e per me è già tantissimo. Ora bisogna capire se è tornata anche come sciatrice“. La possibilità di vederla alle Olimpiadi di Milano-Cortina per ora resta un’incognita.