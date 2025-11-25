L'uomo ha tentato poi di guadagnarsi la fuga aggredendo un vigilante. La difesa: "Ogni giorno in tribunale persone spinte a compiere reati perché in stato di povertà"

“Ho rubato perché avevo fame”. È quanto ha dichiarato al giudice un cittadino brasiliano di 43 anni, arrestato a Firenze con l’accusa di aver tentato il furto di una confezione di formaggio e di aver aggredito, fuggendo, l’addetto alla vigilanza.

Il fatto è avvenuto domenica 23 novembre in un supermercato in via Toselli, dove l’uomo ha prelevato da uno scaffale e nascosto nella sua giacca una confezione di formaggio da 3,90 euro. Dopo aver oltrepassato le casse, un vigilante è intervenuto invitando l’uomo a restituire o pagare la merce. La situazione si è però scaldata ed il brasiliano avrebbe tentato di forzare il blocco dell’addetto con una spinta ed cercando di tirargli un pugno.

I carabinieri, intervenuti a seguito dell’accaduto, hanno arrestato l’uomo ma il giudice non ha adottato alcuna misura cautelare. Il sudamericano è da 15 anni in Italia e godeva dell’indennità di disoccupazione dopo aver perso il lavoro. Ha un precedente per guida in stato di ebbrezza.

L’avvocata dell’uomo, Chiara Lombardo, ha dichiarato che l’imputato “è ritornato in libertà, ma non ha più casa e sarà accolto da un amico. In tribunale arrivano ogni giorno persone spinte a compiere reati perché in stato di povertà o in condizioni psichiatriche precarie”.