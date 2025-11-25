Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:44

“Avevo fame”: arrestato a Firenze per aver tentato il furto di un formaggio da 3,90 euro

di F. Q.
L'uomo ha tentato poi di guadagnarsi la fuga aggredendo un vigilante. La difesa: "Ogni giorno in tribunale persone spinte a compiere reati perché in stato di povertà"
“Avevo fame”: arrestato a Firenze per aver tentato il furto di un formaggio da 3,90 euro
Icona dei commenti Commenti

“Ho rubato perché avevo fame”. È quanto ha dichiarato al giudice un cittadino brasiliano di 43 anni, arrestato a Firenze con l’accusa di aver tentato il furto di una confezione di formaggio e di aver aggredito, fuggendo, l’addetto alla vigilanza.

Il fatto è avvenuto domenica 23 novembre in un supermercato in via Toselli, dove l’uomo ha prelevato da uno scaffale e nascosto nella sua giacca una confezione di formaggio da 3,90 euro. Dopo aver oltrepassato le casse, un vigilante è intervenuto invitando l’uomo a restituire o pagare la merce. La situazione si è però scaldata ed il brasiliano avrebbe tentato di forzare il blocco dell’addetto con una spinta ed cercando di tirargli un pugno.

I carabinieri, intervenuti a seguito dell’accaduto, hanno arrestato l’uomo ma il giudice non ha adottato alcuna misura cautelare. Il sudamericano è da 15 anni in Italia e godeva dell’indennità di disoccupazione dopo aver perso il lavoro. Ha un precedente per guida in stato di ebbrezza.

L’avvocata dell’uomo, Chiara Lombardo, ha dichiarato che l’imputato “è ritornato in libertà, ma non ha più casa e sarà accolto da un amico. In tribunale arrivano ogni giorno persone spinte a compiere reati perché in stato di povertà o in condizioni psichiatriche precarie”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione