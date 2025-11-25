In questa ultima puntata della settima stagione, Ecofuturo TV ci accompagna in un viaggio tra le più interessanti esperienze italiane di transizione ecologica e innovazione sostenibile. Si parte con Fabio Roggiolani, cofondatore di Ecofuturo che spiega come un Comune possa diventare completamente rinnovabile riducendo costi e consumi. A seguire, un approfondimento dedicato al Protocollo d’intesa “Un Comune 99% rinnovabile, efficiente e sano”, firmato dal Comune di Trecastelli ed Ecofuturo, per valorizzare un modello virtuoso di comunità energetica e sostenibilità replicabile in tutta Italia. Nel servizio successivo, tappa ai Farming Days del Consorzio Italiano Biogas per conoscere l’azienda agricola Salera, dove la produzione di spirulina biologica si integra perfettamente con il recupero del calore proveniente dagli impianti a biogas.

Si parla poi di mobilità sostenibile urbana, con il progetto che trasforma i lampioni cittadini in colonnine di ricarica per auto elettriche: una soluzione intelligente per moltiplicare i punti di ricarica senza nuovo cemento né grandi lavori. Spazio anche alla ferrovia ecologica con la rinascita delle storiche littorine, ora alimentate a biometano grazie a un progetto congiunto di Fondazione FS Italiane, Snam, Hitachi Rail ed Ecomotive Solutions, che punta a rilanciare il turismo lento e a basse emissioni. Segue un focus tecnologico firmato TEON, che illustra il potenziale delle pompe di calore ad alta temperatura integrate ai teleriscaldamenti freddi e alle comunità energetiche per una svolta rinnovabile nei comuni. Infine, le Regioni Toscana e Umbria raccontano le proprie strategie per una transizione ecologica concreta e condivisa, con le testimonianze degli assessori Monia Monni e Thomas De Luca.