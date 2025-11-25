Blitz dei partecipanti al corteo promosso da Non una di meno nella metropolitana torinese. Il corteo partito da piazza Carlo Felice, davanti alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, mentre stava sfilando lungo via Nizza ha improvvisamente interrotto la marcia e alcune centinaia di manifestanti sono scesi lungo le scale della metro bloccando le porte di un convoglio con lo striscione ‘Contro la violenza del patriarcato blocchiamo tutto’. Al corteo partecipano oltre 2500 persone. Dopo alcuni minuti i manifestanti hanno ripreso a sfilare per le vie del capoluogo piemontese.
