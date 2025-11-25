È successo in Calabria durante il match tra Francica e Girifalco. L'Associazione arbitri di Locri denuncia: "È il terzo caso solo quest'anno"

Ancora un’aggressione a un arbitro, ancora minorenne, ancora nelle categorie dilettantistiche, dove ogni domenica ormai si racconta di una lotta alla sopravvivenza per dei giovanissimi ragazzi che decidono di approcciarsi al mondo arbitrale. Questa volta è successo in Calabria, in Seconda Categoria, durante il match tra Francica e Girifalco. Il giovane direttore di gara della sezione Aia di Locri, 17 anni, è stato aggredito da un calciatore del Francica con un pugno dato con grande vigore e un altro successivamente.

Un’aggressione senza senso e diventata virale grazie a un video girato da bordo campo e poi circolato su alcuni gruppi Whatsapp. Secondo una prima ricostruzione su vari siti locali, l’aggressione sarebbe cominciata con il lancio di qualche oggetto in campo verso il direttore di gara ed è poi degenerata con due pugni anche molto violenti. Per fortuna pare che l’arbitro non sia stato colpito in pieno e abbia dovuto ricorrere alle cure mediche con escoriazioni e traumi lievi, ma il danno psicologico è ovviamente enorme.

A denunciare l’accaduto è stata l’Associazione Italiana Arbitri della Sezione di Locri. Il presidente Anselmo Scaramuzzino ha deciso di rivolgersi alle autorità civili e sportive con una lettera che evidenzia il bisogno urgente di garantire la sicurezza dei giovani arbitri. “Si tratta di un episodio di violenza inaccettabile“, ha dichiarato Scaramuzzino. “È il terzo caso che coinvolge arbitri della nostra sezione solo quest’anno – si legge nel testo – Il gesto del calciatore rappresenta non solo una violazione dei principi dello sport, ma un attacco diretto alla dignità e alla sicurezza di chi lavora con passione sui nostri campi”.