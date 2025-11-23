“È frustrante perdere così tanti punti”: la rabbia di Norris dopo la squalifica. E il team ammette: “Scusateci”

“Una conclusione frustrante per oggi. Abbiamo dovuto gestire la situazione verso la fine della gara e ora sappiamo che è stato a causa di alcuni problemi alla nostra vettura, che purtroppo ci hanno portato alla squalifica”. Così Lando Norris dopo la squalifica delle due vetture McLaren al termine della gara a Las Vegas. Il pilota britannico aveva conquistato 18 punti, mettendo un’ipoteca sul mondiale, ma alla fine si ritrova con zero punti ottenuti e una classifica piloti apertissima.

“Stiamo indagando sulle cause di questo comportamento della vettura, compreso l’effetto dei danni accidentali subiti da entrambe le vetture, che abbiamo riscontrato dopo la gara e che hanno portato a un aumento del movimento del fondo”. Ha replicato Andrea Stella, team principal della McLaren. “Come ha osservato la FIA, la violazione non era intenzionale, non c’è stato alcun tentativo deliberato di aggirare il regolamento e sussistevano anche circostanze attenuanti”.

Le vetture sono state squalificate a causa dell’eccessivo consumo del plank del fondo delle loro vetture. Il plank, o pattino, è una tavola di legno posizionata sul fondo piatto delle monoposto, il cui ruolo principale è far mantenere al veicolo una distanza minima da terra per questioni legate alla sicurezza. Questa tavola ha uno spessore di 10 millimetri e secondo il regolamento non può usurarsi di oltre un millimetro (quindi non può essere inferiore a 9 mm). Cosa che invece è accaduta.

Stella ha poi riservato un pensiero anche i per piloti Lando Norris e Oscar Piastri, partner e sostenitori: “Ci scusiamo con Lando e Oscar per la perdita di punti odierna, in un momento critico della loro campagna di campionato dopo due ottime prestazioni da parte loro durante tutto il weekend. Come squadra, ci scusiamo anche con i nostri partner e i nostri tifosi, il cui sostegno è molto importante per noi. Sebbene questo risultato sia estremamente deludente, rimaniamo pienamente concentrati sulle ultime due gare della stagione”.

Le parole di Norris

Sul tema è appunto intervenuto anche Lando Norris, che con i 18 punti ottenuti grazie al secondo posto aveva avvicinato notevolmente il titolo: “È frustrante perdere così tanti punti. Come squadra, cerchiamo sempre di ottenere il massimo delle prestazioni e oggi chiaramente non siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio. Ormai non posso fare nulla per cambiare la situazione, quindi mi concentrerò completamente sul Qatar, dove punteremo a dare il meglio in ogni sessione.”