“Operazione finita. Sembra più dritta?”: la foto postata da Zambrotta dopo l’intervento per risolvere il varismo

“Sembra più dritta?”. Così ironicamente Gianluca Zambrotta posta una foto della sua gamba sui social dopo l’intervento chirurgico. Un’operazione per risolvere – almeno momentaneamente – quel difetto che lo ha accompagnato per tutta la carriera e che è una vera e propria patologia: il varismo, una deformità ortopedica che causa un disallineamento degli arti, facendo sì che le ginocchia siano più distanziate e gli arti inferiori assumano una forma ad “arco” o a parentesi.

Zambrotta si è così sottoposto all’intervento che aveva già annunciato ad aprile. L’ex difensione della Juve e del Milan Gianluca Zambrotta ha subito un intervento di osteotomia all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna: raccontarlo è stato proprio Zambrotta, che su Instagram ha documentato tutto l’iter, dal ricovero fino al termine dell’operazione. Prima una storia “ready!!”, poi un’altra “ci siamo…”, che lo vede sul letto di un ospedale. Infine un’altra con scritto “operazione finita” e l’ultima già citata: “Sembra più dritta?”.

Nei mesi scorsi aveva spiegato al podcast Passa al Bsmt di Gianluca Gazzoli: “Mi sono operato tre volte ai menischi interni, in questo momento non li ho né a sinistra né a destra e, quindi, col tempo le gambe si sono arcuate e oggi sono un modello da laboratorio per tanti chirurghi. I medici mi guardano e mi chiedono come faccio a camminare. Il problema si è accentuato nel tempo”.

E aveva anche spiegato i rischi nel caso di mancato intervento: “Dovrò fare una osteotomia. In pratica mi raddrizzano le gambe tagliandomi delle piccole parte di osso sopra e sotto e inserendomi delle placche per cercare di non mettere già ora una protesi totale, anche se quest’ultima toccherà inserirla fra qualche anno”.