“L’Irlanda del Nord è una squadra fisica, con mentalità, che non molla mai, però dobbiamo giocarcela. È alla nostra portata, servirà una grande partita ma ce la possiamo giocare”. Così a Sky Sport il commissario tecnico della nazionale italiana Gennaro Gattuso. Il ct ha commentato il sorteggio dei playoff Mondiali 2026 che vedrà gli azzurri in semifinale in casa contro l’Irlanda del Nord e in finale in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina.

Ma Gattuso frena a RaiSport: “Dobbiamo commentare solo la gara contro l’Irlanda del Nord, dove ci giochiamo tutto. Poi Galles e Bosnia hanno due ambienti diversi, tipologie di gioco differenti, ma la testa è all’Irlanda del Nord e poi speriamo di poter parlare di una delle altre due”. Perché l’Italia ha due precedenti infelici con la selezione irlandese: uno nel lontano 1958, con l’Italia che perse 2-1 e non si qualificò per la prima volta nella sua storia ai Mondiali. Il secondo nel 2021: gli azzurri pareggiarono 0-0 all’ultima giornata contro l’Irlanda del Nord e non riuscirono ad arrivare primi nel loro raggruppamento, giocando (e perdendo) poi i playoff con la Svezia.

L’Irlanda del Nord è però un avversario sulla carta agevole. Una formazione con una sola “stella” (Bradley, difensore del Liverpool), poi solo calciatori locali o nelle serie inferiori inglesi. “Il problema non è tattico, tutti i moduli hanno i pro e i contro ma il problema non è quello – ha aggiunto Gattuso -. In questo momento dobbiamo lavorare sulla nostra fragilità perché abbiamo dimostrato che quando facciamo le cose fatte bene siamo competitivi. Adesso studieremo gli avversari e come affrontarla e dopo vediamo di fare meno danni possibili”.

Uno dei temi che tiene banco nelle ultime settimane è quello relativo agli stage in periodo playoff. Un modo per stare insieme, amalgamare il gruppo e concentrarsi in vista di due appuntamenti decisivi per il calcio italiano. L’Italia ha infatti saltato le ultime due edizioni dei Mondiali, perdendo ai playoff contro Svezia prima e Macedonia del Nord poi.

“Gli stage? Non sta a me decidere, io faccio l’allenatore, abbiamo chi si occupa di queste cose. Normale che più giorni disponibili abbiamo per stare insieme e meglio è perché siamo all’11esima giornata e ci rivedremo alla 30esima con i giochi già quasi fatti. Però io devo pensare a come stare a contatto con i giocatori, guardarli negli occhi e parlarci, non solo di calcio. E speriamo di riuscire a fare le cose nel verso giusto”, ha concluso Gattuso.