Ultimo aggiornamento: 17:21

Biella, incidente all’orientamento per studenti: furgone della penitenziaria sfugge al controllo durante una dimostrazione

di F. Q.
Durante una dimostrazione al salone IoLavoro, il mezzo della penitenziaria è sfuggito al controllo sbattendo contro un altro blindato
Un svista che poteva costare carissima e che fortunatamente si è risolta solo in una figuraccia. Durante una dimostrazione della polizia penitenziaria a Biella, in occasione del salone per l’orientamento dedicato agli studenti IoLavoro, il furgone è sfuggito al controllo degli agenti ed è andato a sbattere contro un altro blindato fermo nel piazzale. L’errore dovuto, presumibilmente, alla mancato inserimento del freno a mano. Il video dell’incidente è stato girato dai presenti e poi condiviso da Roberto Pietrobon, insegnante e giornalista. “Ecco a cosa serve la scuola di alta formazione della polizia penitenziaria nell’ex Ospedale di Biella: a insegnare a tirare il freno a mano. Ma non bastava allora una scuola guida?” è il commento ironico di Pietrobon
video di Roberto Pietrobon

