“Lascio il Manchester City, mi annoio. Vado a Oxford”: la curiosa scelta di un 19enne | Domeniche Bestiali

Il calcio dei lustrini e dei grandi palcoscenici è noioso. E non lo diciamo noi delle Domeniche Bestiali, che altrimenti parrebbe l’acquaiolo che rassicura circa la freschezza della sua merce, ma ne abbiamo prova provata. Talmente noioso che se non lo si vuole abbandonare definitivamente bisogna trovare rimedi per renderlo più interessante e avvincente: giocare a guardie e ladri, per esempio, introdurre giochi tipo la settimana enigmistica o magari andare ad assistere alla conferenza di quel parente che non sopporti per insultarlo.

NO PALLONE, ONLY BOSONE

Guardiola è noioso? In molti lo sostengono: il suo tiqui taca sin dai tempi del Barcellona ha sempre diviso il mondo pallonaro tra chi lo trovava sublime e chi ne detestava l’effetto soporifero. Si è iscritto a questa schiera evidentemente Han Willhoft – King, che a 19 anni e dopo essersi affacciato in prima squadra al Manchester City ha deciso di abbandonare la squadra perché “Era davvero molto noioso”. E la noia del pallone sarà compensata con gli avvincenti corsi dell’Università di Oxford.

CARRAMBA!

Strano caso in I categoria veneta, costato 200 euro alla società del Valdalpone Monteforte: “Riferisce l’A. che un isolato sostenitore della società Valdalpone Monteforte, dopo averlo insultato per tutta la gara, lo raggiungeva all’auto, si qualificava come carabiniere, senza però esibire alcun documento, cerava d’impedirgli di salire in auto. Sollecitato ad allontanarsi, in forza della qualifica minacciava di denunciarlo il giorno successivo, appena rientrato in servizio, per farlo perseguire penalmente. Affermava falsamente che era stato offeso e che erano state prese, durante la gara, decisioni che avevano compromesso il risultato”.

‘ORCOZZIO

Lo ricordate Luis Rubiales? L’ex numero uno della federcalcio spagnola condannato per un bacio ad una calciatrice durante la premiazione dei mondiali del 2023 era ad un convegno per presentare il suo libro “Kull Rubiales” quando uno spettatore ha dapprima iniziato ad urlargli contro e poi lo ha attaccato lanciandogli delle uova contro. L’ex presidente gli si è scagliato contro fermandolo, per precisare che l’assalitore era… Luis Rubiales, suo omonimo e zio.

LA CHICCA DELLA SETTIMANA

È bello trovare tra i comunicati spesso scarni, a volte sgrammaticati, dei giudici sportivi qualche chicca letteraria ogni tanto. Questa volta arriva dal giudice sportivo lombardo, che nello squalificare un calciatore del Cividate Pontoglio scrive: “Al termine della gara attendeva l’arbitro nel parcheggio prospicente l’impianto di gioco e lo offendeva pesantemente e gli indirizzava larvate minacce”. Si stava perdendo per strada col burocratese “prospicente”, si è riavuto alla grande con le minacce “larvate”. Complimenti.