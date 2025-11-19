Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 13:09

“Non riuscivo a togliermi dalla testa il mio amico, oggi sono a pezzi”: Robertson in lacrime mentre la Scozia torna ai Mondiali dopo 28 anni

di F. Q.
Il capitano della Nazionale e terzino del Liverpool, dopo la grande gioia per la vittoria contro la Danimarca, ha voluto ricorda Diogo Jota: i due sono stati compagni di squadra
“Non riuscivo a togliermi dalla testa il mio amico, oggi sono a pezzi”: Robertson in lacrime mentre la Scozia torna ai Mondiali dopo 28 anni
Icona dei commenti Commenti

Un gol in rovesciata ad aprire, un altro da centrocampo a chiudere: la Scozia batte 4-2 la Danimarca nello scontro diretto dell’ultima giornata di qualificazione e vola ai Mondiali del 2026. Una qualificazione che arriva dopo 28 anni dall’ultima volta. Tutti piangono, ma Andrew Robertson – capitano della nazionale scozzese e terzino del Liverpool – lo fa più degli altri.

Perché oltre all’emozione per un traguardo storico del paese, c’è anche una componente intima e personale, rivelata a fine partita alla Bbc: “Non riuscivo a togliermi dalla testa il mio amico Diogo Jota. Abbiamo parlato tanto della Coppa del Mondo. L’ho nascosto bene, ma oggi sono a pezzi“.

Il Mondiale era il filo diretto che legava Robertson e Diogo Jota, calciatore portoghese morto in un incidente stradale il 3 luglio del 2025 con il fratello André Silva. “So l’età che ho, questa potrebbe essere la mia ultima possibilità di andare ai Mondiali. Lui non è stato convocato l’ultima volta a causa di un infortunio, io non ci sono stato perché la Scozia non si è qualificata e abbiamo sempre discusso di come sarebbe stato partecipare ad un Mondiale insieme”, ha rivelato l’esterno del Liverpool, che ha poi precisato di “voler giocare anche per lui” nella competizione che si giocherà tra Usa, Canada e Messico nell’estate del 2026.

“So che oggi starà sorridendo guardandomi. Sono felicissimo che sia finita così. Questo gruppo di ragazzi, questo staff, è il miglior gruppo con cui sia mai stato”, ha concluso il capitano della Scozia lasciandosi andare a un pianto lunghissimo.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Anything Liverpool (@anythinglfc__)

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione