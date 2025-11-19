Il mondo FQ

Lecce, trovati i corpi di madre e figlio a poche ore di distanza: ipotesi omicidio-suicidio

I piccolo di 8 anni mostra segni di strangolamento. Il corpo della madre in mare. Il padre ha dato l'allarme
SI fa strada l’ipotesi dell‘omicidio-suicidio, per spiegare i due morti in provincia di Lecce: un bimbo di 8 anni, Elia Perrone, deceduto a Calimera e la madre, Najoua Minnito, ritrovata senza vita in mare a Torre dell’Orso. Una comunità sgomenta, quella del piccolo centro, per la doppia scoperta a poche ore di distanza. Lo riporta il Quotidiano di Puglia, secondo cui il bimbo presenterebbe segni di un omicidio e di una probabile morte traumatica. Sul corpo ci sono ferite da arma da taglio e segni evidenti di strangolamento.

È stato il padre del piccolo di 8 anni a dare l’allarme ieri pomeriggio, denunciando ai Carabinieri la scomparsa dell’ex moglie e del figlio. Il piccolo è stato trovato in casa dagli agenti, nella stanza da letto. Poco prima un sommozzatore aveva trovato in mare a Torre dell’Orso il corpo senza vita della madre, La donna, originaria della provincia di Reggio Calabria, aveva 35 anni e viveva insieme al figlio (separata dal marito) nell’appartamento in via Montinari a Calimera. Nelle prossime ore la procura di Lecce conferirà l’incarico per svolgere le due autopsie. Qui in mattina è giunto il sindaco, Gianluca Tommasi.

Il primo cittadino ha espresso il cordoglio con un post su Facebook: “Le ultime ore hanno profondamente sconvolto la nostra comunità. La tragedia che ci ha colpiti rappresenta un dolore immenso e difficile da comprendere. In questo momento così duro, desidero esprimere, a nome mio e dell’intera amministrazione, la più sincera vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che conoscevano e volevano bene a queste due vite spezzate. Un pensiero particolare va ai bambini e ai ragazzi del nostro paese, che più di tutti rischiano di essere colpiti dalla paura e dalla confusione. La scuola è già attiva per offrire ascolto, sostegno e un ambiente sereno in cui elaborare quanto accaduto con delicatezza e professionalità”.

