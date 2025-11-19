Il mondo FQ

“Piantati 30 nuovi alberi di diverse specie”: così il Municipio 2 di Roma torna a fiorire. L’iniziativa di Daje De Alberi con l’Arbor Day Foundation

La riforestazione urbana grazie all'attivismo di cittadini e volontari: tre fioriture diverse in una via di Roma
Trenta nuovi alberi messi a dimora di tre diverse specie. È l’iniziativa portata a termine dall’associazione di tutela ambientale, Daje De Alberi, quest’anno al suo quinto anno di attività, col patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, in via Giovanni Battista De Rossi al Municipio 2, vicino a Villa Torlonia.

Le nuove piante sono state messe a dimora grazie anche alla partnership con l’Arbor Day Foundation, l’organizzazione globale no-profit che promuove una comunità in crescita di oltre 1 milione di leader, innovatori, piantatori e sostenitori.

A presentare il progetto, oltre al fondatore dell’associazione romana, Lorenzo Cioce, anche il vicepresidente del Municipio 2, Emanuele Gisci, oltre all’assessora Sabrina Alfonsi.

Con loro anche il professor Francesco Ferrini, esperto di arboricoltura internazionale, che avrà il compito di monitorare le piante e dare consulenza scientifica a cittadini e volontari che si occuperanno insieme della cura degli alberi.

Si tratta di specie e varietà, infatti, che “non richiedono grossa cura e gestione”. Così “è possibile dedicare i fondi del verde a ulteriore verde”, ha spiegato l’esperto.

Il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale ha garantito il nulla osta, la depavimentazione, recuperando suolo prezioso, e i deceppamenti in via De Rossi. Tre le specie dei nuovi alberi: 8 Lagerstroemia indica, 10 Parrotia persica ‘Vanessa’, 12 Pyrus calleryana “Chanticleer”. Tre specie che tutte insieme rappresentano un unicum per le strade di Roma: l’obiettivo è sperimentare la resilienza contro eventuali parassiti, evitando la monocoltura e valorizzando la ricchezza della biodiversità.

Grazie a questa innovazione sarà possibile godere di tre fioriture differenti nel corso dell’anno. Sui tutori delle piante sono stati apposti cartelli sostenibili in legno riciclato dove sono visibili le specie scelte per questo progetto di riforestazione urbana partecipata.

