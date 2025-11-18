“Ecco i dieci motivi per dire no alla riforma Nordio”: il video dei giovani magistrati contro la separazione delle carriere

Una legge che “non affronta il vero problema” della giustizia, cioè la mancanza di risorse e di personale; che non aumenta il numero di magistrati, tra i più bassi d’Europa, e non fa niente per velocizzare i processi. Ma in compenso rischia di far finire il pm sotto il controllo della politica, “come accade in tutti i Paesi in cui le carriere sono separate”. In un video pubblicato sui social dall’Associazione nazionale magistrati – e nato da un’idea della pm di Rimini Alessia Mussi – dieci giovani toghe spiegano dieci ragioni per votare No al referendum sul disegno di legge costituzionale voluto dal governo, che “mette a rischio l’equilibrio dei poteri voluto dalla costituzione”.
