Per la terza edizione consecutiva l’Italia sarà costretta a giocare i playoff per qualificarsi ai Mondiali. Gli uomini di Gattuso si sono classificati in seconda posizione dietro alla Norvegia, che ha chiuso il girone a punteggio pieno, con otto vittorie su otto, di cui due pesanti con gli azzurri: 3-0 in Norvegia, 1-4 a San Siro nell’ultima giornata di qualificazione. Una nazionale – quella italiana – che ha vinto tutte le altre sfide del girone, ma contro avversarie modeste: Israele, Estonia, Moldavia. Adesso, a marzo, sarà il momento dei playoff: semifinale e poi eventuale finale, gara secca. Non c’è altra occasione.

Mondiali 2026, le date dei playoff: quando gioca l’Italia

Giovedì 20 novembre, a Zurigo, alle ore 13, l’Italia conoscerà la propria avversaria in semifinale (e l’eventuale avversaria in finale) dei playoff per andare ai Mondiali 2026. Le 16 squadre qualificate ai playoff saranno divise in quattro differenti percorsi di spareggio (A, B, C e D) e si sfideranno in semifinale e finale, entrambe in gara secca. Le quattro vincitrici voleranno in Messico, Canada e Stati Uniti. La selezione azzurra tornerà in campo a marzo, con precisione giocherà la semifinale il 26 marzo 2026 (giovedì) e l’eventuale finale il 31 marzo 2026 (martedì). Due date cruciali, da dentro o fuori.

Regolamento e sorteggio: quali sono le possibili avversarie dell’Italia ai playoff

La nazionale di Gattuso sarà inserita in prima fascia nei sorteggi in programma a Zurigo giovedì grazie al miglior ranking. Barella e compagni affronteranno in semifinale secca (in casa) una squadra di quarta fascia, dunque tra le quattro “ripescate” grazie alla vittoria della Nations League 2024/25. Poi, in caso di eventuale finale, una squadra di seconda e terza fascia: se in casa o meno verrà deciso dal sorteggio.

Le sedici nazionali dei playoff infatti verranno divise in quattro fasce: le dodici seconde dei gironi vengono classificate in base al ranking Fifa di novembre 2025 (ecco perché l’Italia sarà in prima) nelle prime tre fasce, mentre in quarta fascia andranno le quattro arrivate dalla Nations League.

Ma quali sono quindi le squadre che l’Italia potrebbe affrontare nella semifinale? Tra le quattro ripescate dalla Nations League, tre sono già sicure, mentre la quarta è ancora da decidere. Le tre sicure sono Romania, Svezia e Irlanda del Nord. A queste si aggiungerà una tra Galles e Macedonia del Nord (decisiva la sfida di martedì: ai macedoni, che hanno la miglior differenza reti, basta un pareggio per arrivare secondi). E in caso di finale? L’Italia potrebbe incontrare anche una delle altre seconde classificate: al momento sono Scozia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Albania (seconda fascia) e Macedonia del Nord (se chiude seconda nel girone e vince la sua semifinale), Bosnia ed Erzegovina e Kosovo (terza fascia).