A Torino oggi non c’è solo Jannik Sinner al centro della scena. Per questo, il suo match contro Ben Shelton cambia orario: non le tradizionali 20.30, clou della sessione serale, ma le ore 14. Sinner d’altronde è già certo di un posto tra i migliori 4 del torneo (giocherà contro Alex De Minaur) e il match è ininfluente anche dal punto di vista della classifica, perché Carlos Alcaraz sarà matematicamente numero 1 al termine della stagione. In serata invece è prevista la sfida tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime, questa sì decisiva: chi vince si qualifica per le semifinali e sfiderà lo spagnolo. Attenzione anche al doppio: oggi Bolelli e Vavassori conoscono i loro avversari nel cammino verso la finale.

Atp Finals, la situazione dei gironi: classifica e risultati

Il montepremi da record del torneo

Le schede degli 8 tennisti presenti a Torino

Sinner contro Shelton, i precedenti

L’ultimo scontro risale a pochi giorni fa, sul cemento indoor di Parigi: un doppio 6-3 in favore di Sinner. Che finora ha dominato i precedenti contro Shelton per 7 a 1. L’unica vittoria dell’americano nella loro prima sfida, a Shanghai 2023. Poi sono arrivati sette successi di Sinner consecutivi, senza mai perdere un set. Lo ha battuto un po’ ovunque: due volte a Wimbledon, ma anche agli Australian Open, a Vienna, agli Indian Wells e si è preso la rivincita perfino a Shanghai, nel 2024. Shelton insomma deve fare un miracolo per invertire questo trend.

Il programma di oggi, venerdì 14 novembre, alle Atp Finals 2025

Sessione Pomeridiana – Inizio alle 11:30

H. Heliovaara (FIN) / H. Patten (GBR) vs M. Arévalo (ESA) / M. Pavić (CRO) – Diretta Sky e Now

Non prima delle 14:00

Jannik Sinner (ITA) [2] vs Ben Shelton (USA) [5] – Diretta Sky, Now e Rai

Sessione Serale – Non prima delle 18:00

J. Salisbury (GBR) / N. Skupski (GBR) vs E. King (USA) / C. Harrison (USA) – Diretta Sky e Now

Non prima delle 20:30

Felix Auger-Aliassime (CAN) [8] vs Alexander Zverev (GER) [3] – Diretta Sky e Now

Atp Finals 2025, dove vedere in tv e streaming