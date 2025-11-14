Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 0:39

Atp Finals 2025, quando gioca oggi Sinner: cambia l’orario | Il programma di venerdì 14 novembre: partite e dove vederle in tv

di Daniele Fiori
Il campione azzurro questa volta giocherà nella sessione pomeridiana contro Shelton. In serata il match tra Zverev e Auger-Aliassime che vale la semifinale
Atp Finals 2025, quando gioca oggi Sinner: cambia l’orario | Il programma di venerdì 14 novembre: partite e dove vederle in tv
Icona dei commenti Commenti

A Torino oggi non c’è solo Jannik Sinner al centro della scena. Per questo, il suo match contro Ben Shelton cambia orario: non le tradizionali 20.30, clou della sessione serale, ma le ore 14. Sinner d’altronde è già certo di un posto tra i migliori 4 del torneo (giocherà contro Alex De Minaur) e il match è ininfluente anche dal punto di vista della classifica, perché Carlos Alcaraz sarà matematicamente numero 1 al termine della stagione. In serata invece è prevista la sfida tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime, questa sì decisiva: chi vince si qualifica per le semifinali e sfiderà lo spagnolo. Attenzione anche al doppio: oggi Bolelli e Vavassori conoscono i loro avversari nel cammino verso la finale.

Atp Finals, la situazione dei gironi: classifica e risultati
Il montepremi da record del torneo
Le schede degli 8 tennisti presenti a Torino

Sinner contro Shelton, i precedenti

L’ultimo scontro risale a pochi giorni fa, sul cemento indoor di Parigi: un doppio 6-3 in favore di Sinner. Che finora ha dominato i precedenti contro Shelton per 7 a 1. L’unica vittoria dell’americano nella loro prima sfida, a Shanghai 2023. Poi sono arrivati sette successi di Sinner consecutivi, senza mai perdere un set. Lo ha battuto un po’ ovunque: due volte a Wimbledon, ma anche agli Australian Open, a Vienna, agli Indian Wells e si è preso la rivincita perfino a Shanghai, nel 2024. Shelton insomma deve fare un miracolo per invertire questo trend.

Il programma di oggi, venerdì 14 novembre, alle Atp Finals 2025

Sessione Pomeridiana – Inizio alle 11:30
H. Heliovaara (FIN) / H. Patten (GBR) vs M. Arévalo (ESA) / M. Pavić (CRO) – Diretta Sky e Now

Non prima delle 14:00
Jannik Sinner (ITA) [2] vs Ben Shelton (USA) [5] – Diretta Sky, Now e Rai

Sessione Serale – Non prima delle 18:00
 J. Salisbury (GBR) / N. Skupski (GBR) vs E. King (USA) / C. Harrison (USA) – Diretta Sky e Now

Non prima delle 20:30
Felix Auger-Aliassime (CAN) [8] vs Alexander Zverev (GER) [3] – Diretta Sky e Now

Atp Finals 2025, dove vedere in tv e streaming

Le ATP Finals si disputano a Torino fino a domenica 16 novembre 2025. Tutti i match vengono trasmessi in diretta tv sui canali Sky. I due principali canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma sugli altri canali è possibile vedere anche tutti gli altri match. Il tutto è visibile anche in mobilità su SkyGo. Stesso servizio anche per gli abbonati alla piattaforma streaming NowTV. Inoltre, una partita al giorno è visibile in chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Nella giornata di oggi, venerdì 14 novembre, su Rai2 viene trasmesso alle ore 14 in diretta il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton.

I commenti a questo articolo sono attualmente chiusi.