Follia di Cristiano Ronaldo, che con una gomitata rischia di aver rovinato la sua ultima apparizione ai Mondiali. CR7 è stato espulso al 60esimo della sfida tra il suo Portogallo e l’Irlanda, persa a sorpresa dai lusitani per 2 a 0. Ma a prendersi la scena è stato il bruttissimo gesto di Ronaldo, che ha assestato una gomitata volontaria alla schiena del difensore irlandese Dara O’Shea. L’arbitro aveva optato per l’ammonizione, ma è stato richiamato al Var: cartellino rosso solare. Ma le conseguenze per Ronaldo potrebbe essere ben peggiori: rischia seriamente di essere squalificato per i Mondiali 2026, gli ultimi della sua carriera.

Andiamo con ordine. Il Portogallo con questa sconfitta deve ancora qualificarsi alla prossima Coppa del Mondo. Adesso guida il Gruppo F con 10 punti, due in più dell’Ungheria e tra in più dell’Irlanda. Deve vincere l’ultima partita domenica 16 novembre contro l’Armenia per aver l’accesso sicuro ai Mondiali che si giocheranno la prossima estate tra Usa, Canada e Messico.

Per Ronaldo paradossalmente potrebbe essere lo scenario peggiore. Il rosso rimediato in Irlanda infatti gli costerà come minimo due giornate di squalifica. Significa che, se il Portogallo si qualificherà come previsto, CR7 salterà almeno la prima partita dei Mondiali. Le norme disciplinari Fifa prevedono che una squalifica “di almeno due partite per gioco violento grave”. La squalifica però può essere “di almeno tre partite per condotta violenta” o “di almeno tre partite o per un periodo appropriato di tempo in caso di aggressione, inclusa la gomitata”.

Se la gomitata di Ronaldo dovesse essere giudicata come condotta violenta, il portoghese rischia di saltare due delle tre partite del girone ai Mondiali. Infatti, l’eventuale squalifica si applicherebbe alle partite ufficiali e non potrebbe essere scontata in amichevoli pre-torneo. Ronaldo, che compirà 41 anni a febbraio, punta a partecipare al suo sesto Mondiale, un record. Ma la sua ultima Coppa del Mondo rischia di essere rovinata da questo gesto. Con Ronaldo che è stato perfino deriso dal pubblico irlandese all’Aviva Stadium. Ronaldo ha lasciato il campo tra i fischi e gli sfottò: ha applaudito e ha alzato entrambi i pollici in un apparente gesto sarcastico. Ma sulle conseguenze del suo gesto c’è poco da scherzare.