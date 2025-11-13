C’è Giulia Innocenzi al Reggio Film Festival e il Consorzio Parmigiano Reggiano ritira il proprio sostegno: ma la serata è un successo – Video

Al Reggio Film Festival c’è Giulia Innocenzi e il Consorzio Parmigiano Reggiano cosa fa? Ritira il proprio sostegno alla kermesse, vale a dire la sponsorizzazione di 2mila euro. Il motivo? Innocenzi indaga da anni sulla zootecnica italiana – e sugli allevamenti intensivi – denunciandone le storture (il suo ultimo lavoro, portato sul grande schermo, è Food for Profit) e al Consorzio non è piaciuta la sua presa di posizione contro gli allevamenti che riguardano le vacche da latte. Ma né gli organizzatori del Reggio Film Festival né la giornalista hanno fatto un passo indietro, e così Innocenzi si è presentata sul palco, di fronte alla sala gremita del multisala Novecento a Cavriago, e ha dialogato con la disegnatrice Alterales (Alessia Iotti) impegnata nella lotta contro la crisi climatica.

La querelle tra Innocenzi e il Consorzio è andata avanti per qualche giorno. La sezione locale del Ctpr ha fatto sapere che “non condividiamo forma, metodo e sostanza di quanto affermato dalla Innocenzi. Non ci neghiamo al confronto quando ci sono opinioni logiche e gli argomenti seri. Quando abbiamo saputo che partecipava, abbiamo dato una risposta forte a nome degli allevatori attaccati; non si possono mettere insieme nello stesso luogo il diavolo e l’acqua santa”. Lei, semplicemente, ha risposto che documenta ciò che vede. Vale a dire “maltrattamento degli animali, l’inquinamento delle acque e dell’aria, un tipo di allevamenti che porta malattie che poi si trasmettono all’uomo”. Ma la decisione del Ctpr “è stato un boomerang. Quando provi a silenziare è sempre una scelta che ti si ritorce contro“. Successivamente la giornalista ha lanciato una raccolta fondi per il festival, annunciando dal palco il raggiungimento della cifra di 5mila euro, dunque ben superiore a quella messa inizialmente sul piato dal Consorzio Parmigiano Reggiano.