Dopo mesi di insulti, vessazioni, botte e minacce, una settimana fa ha subito un’ultima aggressione in strada con lui che le ha lanciato sul volto della benzina. Lei è riuscita a salvarsi rifugiandosi “all’interno della propria auto” e chiamando il 118. Ora è finito in carcere un uomo di 46 anni, nato in Romania e residente nel Milanese, accusato di maltrattamenti aggravati e lesioni ai danni della moglie che voleva separarsi da lui, dopo averlo anche denunciato lo scorso giugno. Negli ultimi mesi, stando anche ai racconti a verbale della donna e dei suoi familiari, il 46enne, spesso alterato dall’abuso di alcol, l’avrebbe aggredita, anche davanti ai figli. E il 5 novembre scorso, quando lei aveva deciso di separarsi e aveva cambiato casa, lui si è appostato fuori dal suo posto di lavoro. Quando è uscita l’ha “immobilizzata” davanti alla sua macchina, minacciata e poi le ha gettato in faccia della benzina.