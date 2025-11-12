Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 10:32

“Tanto lo sa anche l’inserviente del bar che stai male”: il match sospeso all’improvviso e la frase di Tartarini che ha scosso Musetti

di F. Q.
L'azzurro ha parlato con il suo angolo mentre era sotto nel terzo e decisivo set contro De Minaur: poi è cominciata la rimonta che ha cambiato la storia delle sue Atp Finals
“Tanto lo sa anche l’inserviente del bar che stai male”: il match sospeso all’improvviso e la frase di Tartarini che ha scosso Musetti
Icona dei commenti Commenti

Davvero quella frase ha scosso Lorenzo Musetti? Difficile dare una risposta certa, ma c’è stato un momento nel terzo set del match delle Atp Finals a Torino vinto dal carrarino contro Alex De Minaur in cui Simone Tartarini – storico allenatore di Musetti – lo ha rimproverato. 2-3 e servizio De Minaur, 40-40, l’arbitro interrompe il gioco all’improvviso: c’è un malore – un altro – in tribuna e bisogna aspettare che arrivino i soccorsi per riprendere. A quel punto i due giocatori vengono autorizzati da Forcadell – giudice di sedia – a parlare con i propri angoli.

Tartarini chiama Musetti e gli dice: “Sciogliti, tanto lo sa anche l’inserviente del bar che ti fanno male le gambe“. È un momento in cui l’azzurro sta accusando e non poco le fatiche del match e dei giorni scorsi: dopo aver vinto il primo set, ha perso il secondo concedendo una sola palla break ed è sotto anche nel terzo e decisivo parziale. Si abbassa spesso, muove le gambe, si tocca le ginocchia. Linguaggio del corpo che non piace evidentemente a Simone Tartarini, che lo rimprovera.

Atp Finals, la situazione dei gironi: classifica e risultati
Il montepremi da record del torneo
Le schede degli 8 tennisti presenti a Torino

Arrivati i soccorsi per il 70enne – poi trasferito in ospedale in codice giallo – il match riprende, Musetti si procura una palla break ma non la sfrutta, perdendo il game ai vantaggi. Poi l’impresa: controbreak nel decimo e decisivo gioco, più altro servizio strappato nel dodicesimo game. Una vittoria fondamentale, che tiene l’azzurro ancora in corsa per la qualificazione alle semifinali delle Atp Finals.

Cosa è successo in tribuna e i precedenti del giorno prima

Il gioco è rimasto fermo per diversi minuti a causa di un malore – il terzo in due giorni, i primi due poi degenerati in morte – accusato da un 70enne in tribuna. Musetti e De Minaur hanno dovuto attendere l’arrivo dei soccorsi per poi riprendere: intanto è stato un momento in cui i due ne hanno approfittato per parlare con i rispettivi angoli.

Un malore arrivato a distanza di 24 ore dalla duplice tragedia alle Atp Finals 2025 in corso a Torino: nella giornata di lunedì 10 novembre infatti due spettatori sono morti. Il primo, un uomo di 70 anni, ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava al Fan Village di piazza d’Armi: il personale medico del 118 presente sul posto ha tentato di rianimarlo e il 70enne è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Molinette, ma non c’è stato nulla da fare.

Poco dopo, durante il match all’Inalpi Arena tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, anche un uomo di 78 anni ha accusato un malore sugli spalti. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari che prestano servizio in tribuna e l’uomo è stato poi trasportato d’urgenza sempre al Molinette. Anche in questo caso, però, la corsa in ambulanza è risultata vana. La notizia del decesso si è diffusa dopo la fine del match che ha visto Musetti cedere in due set al tennista americano.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione