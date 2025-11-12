L'azzurro ha parlato con il suo angolo mentre era sotto nel terzo e decisivo set contro De Minaur: poi è cominciata la rimonta che ha cambiato la storia delle sue Atp Finals

Davvero quella frase ha scosso Lorenzo Musetti? Difficile dare una risposta certa, ma c’è stato un momento nel terzo set del match delle Atp Finals a Torino vinto dal carrarino contro Alex De Minaur in cui Simone Tartarini – storico allenatore di Musetti – lo ha rimproverato. 2-3 e servizio De Minaur, 40-40, l’arbitro interrompe il gioco all’improvviso: c’è un malore – un altro – in tribuna e bisogna aspettare che arrivino i soccorsi per riprendere. A quel punto i due giocatori vengono autorizzati da Forcadell – giudice di sedia – a parlare con i propri angoli.

Tartarini chiama Musetti e gli dice: “Sciogliti, tanto lo sa anche l’inserviente del bar che ti fanno male le gambe“. È un momento in cui l’azzurro sta accusando e non poco le fatiche del match e dei giorni scorsi: dopo aver vinto il primo set, ha perso il secondo concedendo una sola palla break ed è sotto anche nel terzo e decisivo parziale. Si abbassa spesso, muove le gambe, si tocca le ginocchia. Linguaggio del corpo che non piace evidentemente a Simone Tartarini, che lo rimprovera.

Arrivati i soccorsi per il 70enne – poi trasferito in ospedale in codice giallo – il match riprende, Musetti si procura una palla break ma non la sfrutta, perdendo il game ai vantaggi. Poi l’impresa: controbreak nel decimo e decisivo gioco, più altro servizio strappato nel dodicesimo game. Una vittoria fondamentale, che tiene l’azzurro ancora in corsa per la qualificazione alle semifinali delle Atp Finals.

Il gioco è rimasto fermo per diversi minuti a causa di un malore – il terzo in due giorni, i primi due poi degenerati in morte – accusato da un 70enne in tribuna. Musetti e De Minaur hanno dovuto attendere l’arrivo dei soccorsi per poi riprendere: intanto è stato un momento in cui i due ne hanno approfittato per parlare con i rispettivi angoli.

Un malore arrivato a distanza di 24 ore dalla duplice tragedia alle Atp Finals 2025 in corso a Torino: nella giornata di lunedì 10 novembre infatti due spettatori sono morti. Il primo, un uomo di 70 anni, ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava al Fan Village di piazza d’Armi: il personale medico del 118 presente sul posto ha tentato di rianimarlo e il 70enne è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Molinette, ma non c’è stato nulla da fare.