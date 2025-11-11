Incendio al centro fieristico Le Ciminiere di Catania, le fiamme e l’intervento dei vigili del fuoco – Video

Un vasto incendio è divampato nella serata di martedì 11 novembre nel complesso fieristico Le Ciminiere di Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre autobotti, un automezzo logistico e un’autoscala. Da quanto si apprende, le fiamme hanno avuto origine da un cantiere, nel quale erano presenti alcuni operai, che per fortuna non sono rimasti feriti né intossicati.