Dopo la sconfitta all’esordio contro Taylor Fritz, Lorenzo Musetti torna in campo già oggi, 11 novembre, per la seconda partita del Round Robin. L’azzurro sfiderà Alex De Minaur in un match già decisivo: Musetti deve vincere per sperare nella qualificazione, visto che nell’ultima partita giocherà contro Carlos Alcaraz, in un impegno sicuramente più complicato rispetto a quelli contro Fritz e De Minaur. In campo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che invece hanno vinto all’esordio contro Julian Cash e Lloyd Glasspool, coppia numero uno.

Musetti contro De Minaur, i precedenti

Sarà il quinto incontro tra Lorenzo Musetti e Alex De Minaur, il terzo nel 2025. Quest’anno infatti Musetti ha battuto già l’avversario australiano per due volte, entrambe su terra: in semifinale a Monte Carlo e al secondo turno a Madrid, in due Masters 1000. Gli altri due precedenti risalgono invece al 2024 e al 2022: nel 2024 vinse ancora Musetti, questa volta su erba, al Queen’s. Nel 2022 invece è arrivata la prima e unica vittoria di De Minaur, nell’unico incontro su cemento: agli Australian Open in quattro set. Per la prima volta i due si incontreranno su cemento indoor. L’italiano guida quindi 3-1.

Il programma di oggi, martedì 11 novembre, alle Atp Finals 2025

Sessione Pomeridiana – Inizio alle 11:30

M. Granollers (ESA) / H. Zeballos (ARG) [3] vs S. Bolelli (ITA) / A. Vavassori (ITA) [7] – Diretta Sky e Now

Non prima delle 14:00

Carlos Alcaraz (ESP) [1] vs Taylor Fritz (USA) [6] – Diretta Sky e Now

Sessione Serale – Non prima delle 18:00

J. Cash (GBR) / L. Glasspool (GBR) [1] vs K. Krawietz (GER) / T. Puez (GER) [6] – Diretta Sky e Now

Non prima delle 20:30

Lorenzo Musetti (ITA) [9] vs Alex De Minaur (AUS) [8] – Diretta Sky, Now e Rai

