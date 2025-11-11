Atp Finals 2025, quando gioca oggi Musetti: il programma di martedì 11 novembre | Partite, orari e dove vederle in tv
Dopo la sconfitta all’esordio contro Taylor Fritz, Lorenzo Musetti torna in campo già oggi, 11 novembre, per la seconda partita del Round Robin. L’azzurro sfiderà Alex De Minaur in un match già decisivo: Musetti deve vincere per sperare nella qualificazione, visto che nell’ultima partita giocherà contro Carlos Alcaraz, in un impegno sicuramente più complicato rispetto a quelli contro Fritz e De Minaur. In campo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che invece hanno vinto all’esordio contro Julian Cash e Lloyd Glasspool, coppia numero uno.
Musetti contro De Minaur, i precedenti
Sarà il quinto incontro tra Lorenzo Musetti e Alex De Minaur, il terzo nel 2025. Quest’anno infatti Musetti ha battuto già l’avversario australiano per due volte, entrambe su terra: in semifinale a Monte Carlo e al secondo turno a Madrid, in due Masters 1000. Gli altri due precedenti risalgono invece al 2024 e al 2022: nel 2024 vinse ancora Musetti, questa volta su erba, al Queen’s. Nel 2022 invece è arrivata la prima e unica vittoria di De Minaur, nell’unico incontro su cemento: agli Australian Open in quattro set. Per la prima volta i due si incontreranno su cemento indoor. L’italiano guida quindi 3-1.
Il programma di oggi, martedì 11 novembre, alle Atp Finals 2025
Sessione Pomeridiana – Inizio alle 11:30
M. Granollers (ESA) / H. Zeballos (ARG) [3] vs S. Bolelli (ITA) / A. Vavassori (ITA) [7] – Diretta Sky e Now
Non prima delle 14:00
Carlos Alcaraz (ESP) [1] vs Taylor Fritz (USA) [6] – Diretta Sky e Now
Sessione Serale – Non prima delle 18:00
J. Cash (GBR) / L. Glasspool (GBR) [1] vs K. Krawietz (GER) / T. Puez (GER) [6] – Diretta Sky e Now
Non prima delle 20:30
Lorenzo Musetti (ITA) [9] vs Alex De Minaur (AUS) [8] – Diretta Sky, Now e Rai
Atp Finals 2025, dove vedere in tv e streaming
Le ATP Finals si disputano a Torino fino a domenica 16 novembre 2025. Tutti i match vengono trasmessi in diretta tv sui canali Sky. I due principali canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma sugli altri canali è possibile vedere anche tutti gli altri match. Il tutto è visibile anche in mobilità su SkyGo. Stesso servizio anche per gli abbonati alla piattaforma streaming NowTV. Inoltre, una partita al giorno è visibile in chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Nella giornata di oggi, martedì 11 novembre, su Rai2 viene trasmesso in diretta il match tra Lorenzo Musetti e Alex De Minaur.