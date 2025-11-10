Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:06

Stromboli, le spettacolari immagini del trabocco di lava: il video dal drone della Sciara del Fuoco

di Local Team per Il Fatto
Icona dei commenti (1)
Continua attività di spattering da almeno due bocche
Video thumbnail
Icona dei commenti Commenti

Sullo Stromboli è in corso un trabocco di lava dall’area craterica nord che sta alimentando un flusso nella parte alta della Sciara del Fuoco. L’attività – così come evidenzia l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo – è stata accertata attraverso le analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Il trabocco è accompagnato da una modesta ma continua attività di spattering da almeno due bocche nell’area craterica nord e sta provocando lo scivolamento di materiale caldo sulla Sciara con formazione di sbuffi di polvere scura e rotolamento di blocchi caldi. Nell’area craterica sud sta continuando la consueta attività esplosiva.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione