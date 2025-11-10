La sesta puntata di Ecofuturo TV è dedicata ai temi dell’inquinamento urbano e alle soluzioni ecotecnologiche per rendere le nostre città più sostenibili, vivibili e resilienti ai cambiamenti climatici. Il radio giornalista Maurizio Melis introduce la puntata, evidenziando come l’inquinamento rappresenti una delle sfide più urgenti del nostro tempo e come le città possano diventare protagoniste della transizione ecologica.

Si parte da Faenza, con un servizio dedicato a Coalchry Green, progetto di ricerca che promuove un modello innovativo di economia circolare. Segue l’intervista a Paolo Inguscio di WPT Italia, che presenta una tecnologia in grado di sterilizzare e trasformare i rifiuti sanitari e industriali in materiale organico, riducendo drasticamente l’impatto ambientale e aprendo nuove prospettive per il recupero energetico.

Un altro servizio mostra come le pompe di calore ad alta temperatura, come quelle sviluppate da TEON, possano sostituire le caldaie a gas nelle abitazioni urbane, abbattendo le emissioni e i costi energetici, e contribuendo così alla decarbonizzazione delle città. Impianti che si possono utilizzare anche nelle grandi aziende, diminuendo le emissioni e abbattendo i costi delle bollette. Attilio Piattelli, del Coordinamento FREE, sottolinea l’importanza di fare rete tra associazioni e realtà del settore rinnovabile per accelerare la transizione ecologica, con una visione condivisa e inclusiva.

Il tema delle alluvioni urbane e delle bolle di calore è affrontato nella rubrica Vademeco sui mattoni drenanti, una soluzione che consente di drenare rapidamente l’acqua piovana e ridurre le temperature estive, contrastando il fenomeno delle isole di calore nelle città sempre più impermeabilizzate. Fabio Roggiolani intervista il Direttore di Scapigliato srl ì, Francesco Girardi, sugli sviluppi della discarica più importante della toscana che può diventare una vera e propria miniera urbana.

Non manca un aggiornamento sul biogas con il Vicepresidente del Consorzio Italiano Biogas, Angelo Barnochelli. La puntata offre così una panoramica di idee e soluzioni concrete per combattere l’inquinamento e costruire città più pulite, efficienti e sostenibili.