Elicottero disperso tra Toscana e Marche, ricerche in corso: a bordo due persone

di F. Q.
Sul velivolo l’imprenditore orafo aretino Mario Paglicci e il senese Fulvio Casini
Un elicottero civile risulta disperso da domenica 9 novembre. Il velivolo, un AW109, è precipitato nella zona dell’Alpe della Luna, al confine tra Toscana e Marche. Sono ancora in corso le ricerche, scattate dopo la segnalazione di avaria e perdita di contatto, che si stanno concentrando in un triangolo di 35 chilometri particolarmente impervio e raggiungibile solo a piedi. Nella frazione di Figgiano, come raccontano a LaPresse fonti sul posto, è stato avvertito un forte boato. A bordo c’erano due persone: l’imprenditore orafo aretino Mario Paglicci e il senese Fulvio Casini.

Alle operazioni stanno partecipando circa 35 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche e una quindicina del Soccorso Alpino e Speleologico Toscana, supportati da unità cinofile e da un pilota UAS (droni) che ha effettuato numerosi sorvoli nell’area. Nel tardo pomeriggio di ieri hanno operato anche gli elicotteri dei Vigili del Fuoco, dell’Aeronautica Militare e dell’Esercito Italiano, ma i voli sono stati sospesi a causa delle condizioni meteo avverse. Durante la notte le ricerche sono proseguite via terra e con l’aiuto dei sistemi a pilotaggio remoto.

