Calendario della polizia 2026, la presentazione con Piantedosi e Pisani a Roma: la diretta

La polizia presenterà il calendario 2026, oggi alle ore 16.00, alle Terme di Diocleziano a Roma. Un ormai consueto evento che vede la partecipazione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e del capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani. Gli scatti fotografici per il 2026 sono stati realizzati da Settimio Benedusi e Guido Stazzoni, fondatori del collettivo Ricordi Stampati, esperienza nata nel 2018 con l’obiettivo di riportare l’antico privilegio del ritratto nell’uso facile, comune, inclusivo e democratico. Una narrazione che quest’anno si articola su diversi piani: da un lato le fotografie di gruppo, dall’altro il ritratto in bianco e nero di una singola persona che di quel gruppo fa parte e che in poche righe racconta aspetti della propria vita, mettendo a fattore comune esperienze e aspirazioni.