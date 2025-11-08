Una turista panamense di 35 anni è stata violentata in centro a Firenze. L’aggressione è avvenuta nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre in pieno centro, nella piccola piazza San Pancrazio, poco distante dalla stazione di Santa Maria Novella. La donna, secondo il suo racconto, dopo aver passato una serata di divertimento in alcuni locali della città, è stata avvicinata nella centralissima via Tornabuoni dai due sconosciuti che l’hanno poi aggredita ed abusata all’interno di un veicolo. La prima segnalazione è stata lanciata da un passante dopo aver udito le urla della giovane.

Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e arrestato due uomini, un cittadino egiziano di 26 anni e un cittadino marocchino di 32, entrambi con precedenti di polizia, mentre tentavano di fuggire. Sono stati accompagnati in questura dove sono stati interrogati. Per loro l’accusa è di violenza sessuale di gruppo

La donna, in vacanza nel capoluogo toscano, è stata ricoverata in stato di choc all’ospedale Careggi dove sono stati avviati gli accertamenti previsti dal protocollo per le vittime di violenza sessuale. La Squadra Mobile ha subito attivato le indagini, comunicando i fatti alla Procura della Repubblica di Firenze. I due arrestati sono stati trasferiti al carcere di Sollicciano in attesa della convalida della misura cautelare. Gli investigatori della polizia stanno ricostruendo la dinamica della vicenda, analizzando testimonianze e immagini delle telecamere della zona.