Non ha fatto in tempo a vedere le auto ferme ed è morto nello schianto. È questa la dinamica di un incidente avvenuto a San Domenico di Fiesole, in provincia di Firenze.

Lo scontro è avvenuto nella sera di venerdì 7 novembre ed è stato così forte da sbalzare il giovane, che aveva trent’anni, fuori dallo scooter su cui viaggiava. I veicoli erano fermi in fila a causa di un cantiere. Filippo Ramazzotti, questo il nome della vittima, è morto nell’impatto.

Sul posto, in via Mantellini, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato di rianimare l’uomo, la polizia municipale e le forze dell’ordine.