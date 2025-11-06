“Amor ch’a nullo amato amar perdona, diritto nello stinco altrui sì forte”. Le Domeniche Bestiali non sono affatto il regno dell’ignoranza, come qualcuno vorrebbe far trasparire, ma al solito anche i versi più belli finiscono per essere equivocati. L’amore dimostrato infatti diventa altro: non da apostrofi rosa ma da cartellini rossi. E se altrove i versi restano pietre miliari della letterature qui si tenta addirittura di farli sparire. Insomma, le Domeniche Bestiali sono rustiche, improvvisate come certe tribune, da dove non scrosciano gli applausi…ma le scarpe.

SCIARPATA? NO, SCARPATA

Già, come segnala la pagina Facebook “Il Calcio Agricolo”, documentando semplicemente la sanzione da cento euro comminata alla società “Gnu Team Ala”, Serie C1 Calcio a 5 del Trentino Alto Adige. Il motivo? “Per lancio di scarpe verso il bordo di campo”… ma da parte dei giocatori? O dagli spalti sono piovute scarpe? Dalla sciarpata in segno di esaltazione alla scarpata per protestare contro il cattivo spettacolo offerto?

BACIAMI ANCORA

No, non è la canzone di Jovanotti, ma lo schema adottato dal Valladolid per vincere le partite di Liga 2. Come? Semplice, baciando gli avversari. Già, basta teorizzare aggressività e violenza, l’amore è più redditizio come dimostra la tattica di Ivan Alejo, terzino dei biancoviola: dapprima ha trattenuto il suo avversario, il calciatore del Granada Hormigo, poi lo ha baciato ottenendo la reazione di questi che l’ha colpito, facendosi espellere. Alejo si è poi giustificato con i cronisti a fine partita spiegando “Sono semplicemente molto affettuoso”.

TRIBUNA CASA

Dal Maradona a San Siro: la burocrazia ha reso vere e proprie telenovelas le vicende relative alla modernizzazione degli stadi italiani. Ma si sa, mutuare le buone pratiche altrui è qualcosa di molto positivo, e un esempio in tal senso potrebbe arrivare dalla Scozia, come dimostra la foto pubblicata dalla pagina amica Calcio – Ultimi Romantici. Lì, infatti, un tifoso del Camelon Juniors, club di East of Scotland League Premier Division, si è fabbricato una sorta di tribunetta nel cortile di casa, cosa peraltro molto apprezzata anche dalle tifoserie avversarie.

CANCEL CULTURE

Detta così e riferita alle Domeniche Bestiali non sorprenderebbe se fosse riferita proprio ai cancelli, e invece stavolta nessun equivoco, “cancel” sta per “cancellare”. Quel che pretendeva Ruben Carini del Vdl Fiano Plus, I Categoria Piemonte, squalificato per tre giornate “Per la complessiva condotta tenuta, iniziata con vibranti proteste e gesti all’indirizzo dell’arbitro dalla panchina (1 giornata), per poi recarsi nello spogliatoio per chiedere al direttore di gara di non riportare a referto l’accaduto, al fine di evitare una squalifica (2 giornate)”.