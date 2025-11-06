Nuova emergenza in un liceo di Pescara. Il liceo Artistico, Musicale, Coreutico “Misticoni Bellisario”, nella sede di viale Kennedy, è stato evacuato dopo che si è sprigionata una “sostanza urticante” nella struttura. Secondo le ipotesti degli inquirenti, uno spray al peperoncino, diffuso forse attraverso il sistema di aria condizionata, nella tarda mattinata di oggi giovedì 6 novembre ha invaso le aule e i corridoi dell’edificio. Numerosi studenti, docenti e membri del personale scolastico hanno iniziato a lacrimare e tossire e sono rimasti intossicati. La scuola è stata evacuata e sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, il gruppo Nucleare – Biologico – Chimico – Radiologico (NBCE) e la polizia. Alcuni studenti sono stati accompagnati in pronto soccorso dai genitori, mentre altri sono stati trattati sul posto.

Il precedente

Il 16 ottobre il Liceo Marconi della città abruzzese è stato evacuato per gli stessi motivi. In quell’occasione 6 studenti sono stati ricoverati in codice verde. Ipotizzando inizialmente un guasto del sistema di areazione o una fuoriuscita di materiale chimico da un laboratorio scolastico, erano stati effettuati alcuni esami di laboratorio, che avevano escluso queste possibilità. L’ipotesi, anche in quel caso, è quindi di atto doloso. Tuttavia gli accertamenti per appurare che tipo di sostanza si sia sprigionata non sono stati finora in grado di ricostruire le cause dei malanni accusati.

Le dichiarazioni del sindaco

“È il secondo caso nel giro di poche settimane: crediamo che le cause siano le stesse del liceo Marconi”, ha dichiarato il sindaco Carlo Masci. “Da quanto accertato dalla Questura si tratta della sostanza utilizzata negli spray al peperoncino, infilata nelle feritoie dell’aria condizionata. Siamo in contatto con la Questura per approfondire il caso. Ci sono di sicuro collegamenti diretti tra i due episodi”.