Protesta di Oxfam in vista della Cop30 a Bele’m, in Brasile. Gli attivisti hanno indossato maschere oversize dei leader mondiali e si sono posizionati sulla riva del fiume dell’Università Federale del Parà (Orla da UFPA) in contemporanea all’incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente brasiliano Luiz Ina’cio Lula da Silva, la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. Il vertice dei leader della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si terrà all’Hangar Convention and Exhibition Center il 6 e 7 novembre.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione