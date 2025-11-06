Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:58

Olimpiadi Milano-Cortina, il video delle teste di cuoio in azione: simulati attacchi terroristici a Roma e Milano

di F. Q.
Icona dei commenti (1)
Le immagini con gli interventi degli uomini del Nocs
Video thumbnail
Icona dei commenti Commenti

In vista dell’imminente inizio dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, i Reparti Speciali della polizia di Stato hanno svolto attività esercitativa-addestrativa, a Milano, presso lo stadio “Giuseppe Meazza”, e a Roma negli scali aeroportuali di Ciampino e Fiumicino. In particolare, a Milano, l’esercitazione ha simulato un attacco terroristico durante una visita guidata di turisti all’interno del museo storico del San Siro Stadium. Nella simulazione, alcuni terroristi hanno fatto irruzione e si sono barricati all’interno dello stadio Meazza. L’esercitazione – a cui hanno partecipato, tra gli altri, Areu (l’agenzia di emergenza della Lombardia), Croce Rossa Italiana, Anpas e la Croce Bianca – si è conclusa con l’intervento degli uomini dei Nocs che hanno fatto irruzione nello stadio neutralizzando la minaccia. A Roma sono stati simulati interventi rapidi e coordinati, come la difesa e messa in sicurezza dei velivoli di linea.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione