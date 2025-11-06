Olimpiadi Milano-Cortina, il video delle teste di cuoio in azione: simulati attacchi terroristici a Roma e Milano

In vista dell’imminente inizio dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, i Reparti Speciali della polizia di Stato hanno svolto attività esercitativa-addestrativa, a Milano, presso lo stadio “Giuseppe Meazza”, e a Roma negli scali aeroportuali di Ciampino e Fiumicino. In particolare, a Milano, l’esercitazione ha simulato un attacco terroristico durante una visita guidata di turisti all’interno del museo storico del San Siro Stadium. Nella simulazione, alcuni terroristi hanno fatto irruzione e si sono barricati all’interno dello stadio Meazza. L’esercitazione – a cui hanno partecipato, tra gli altri, Areu (l’agenzia di emergenza della Lombardia), Croce Rossa Italiana, Anpas e la Croce Bianca – si è conclusa con l’intervento degli uomini dei Nocs che hanno fatto irruzione nello stadio neutralizzando la minaccia. A Roma sono stati simulati interventi rapidi e coordinati, come la difesa e messa in sicurezza dei velivoli di linea.